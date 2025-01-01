Меню
Каруза
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
«Время ушло»: BadComedian предсказал провал новым «Голодным играм», но фанаты с ним не согласны
Фильм 1999 года с рейтингом 86 % на Rotten Tomatoes был настолько жутким, что даже Кинг не смог его досмотреть: это редкость
Красный и синий цвета вам о чем-нибудь говорят? Нолан спрятал в «Доводе» подсказку, без которой фильм невозможно понять
«Сила — в символе»: стилист объяснил, почему свитер Багрова из «Брата» до сих пор в моде — а ведь его купили за 35 рублей в секонд-хэнде
В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут
Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили
Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes
«Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог
В студии Ghibli дали ответ — почему родители свиньи, а Тихиро — нет: главная загадка «Унесенных призраками»
Актуально до сих пор — и это страшно: о скрытом смысле «Акиры» спорят годами — вот о чем оно на самом деле (спойлер: не про апокалипсис)
Мультфильм «Бэмби» видели почти все: но немногие знают, кто герой на самом деле — мальчик или девочка
