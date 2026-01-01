Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Фильмография
Юго Дийон
Hugo Dillon
Киноафиша
Персоны
Юго Дийон
Юго Дийон
Hugo Dillon
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
6.7
Пять дьяволов
(2022)
6.5
(Не)бывшие
(2023)
6.4
Падение короны
(2024)
Фильмография Юго Дийон
Охота
триллер, драма, мини-сериал
2026, Франция
Пророк
криминал, триллер
2026, Франция
5.3
Пёс 51
Chien 51
криминал, фантастика
2025, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
6.4
Падение короны
Le Déluge
драма, исторический
2024, Франция / Италия
Смотреть трейлер
5.1
Девятые врата: Пандемониум
Pandemonium
ужасы
2023, Франция
Смотреть трейлер
6.5
(Не)бывшие
Hors-saison
драма
2023, Франция
Смотреть трейлер
6.7
Пять дьяволов
Les cinq diables
комедия, драма, фэнтези
2022, Франция
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