Вернер Херцог – радикальный сновидец, 2022: актеры и роли

Режиссер
Thomas von Steinaecker Thomas von Steinaecker
В ролях
Вернер Херцог Вернер Херцог Werner Herzog Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Джошуа Оппенхаймер Joshua Oppenheimer Роберт Паттинсон Роберт Паттинсон Robert Pattinson Фолькер Шлендорф Фолькер Шлендорф Патти Смит Патти Смит Patti Smith Карл Уэзерс Карл Уэзерс Carl Weathers Вим Вендерс Вим Вендерс Wim Wenders Хлоя Чжао Хлоя Чжао Chloé Zhao
