Cartoon reviews
User 23 January 2026, 00:45
Ожидала большего
|15 January 2026
|Russia
|1 January 2026
|Argentina
|ATP
|25 December 2025
|Australia
|18 December 2025
|Austria
|25 December 2025
|Azerbaijan
|24 December 2025
|Belgium
|6
|25 December 2025
|Brazil
|L
|26 December 2025
|Bulgaria
|1 January 2026
|Chile
|TE+7
|1 January 2026
|China
|25 December 2025
|Colombia
|25 December 2025
|Croatia
|o.A.
|25 December 2025
|Czechia
|25 December 2025
|Dominican Republic
|17 December 2025
|Egypt
|25 December 2025
|Finland
|17 December 2025
|France
|25 December 2025
|Georgia
|PG
|25 December 2025
|Germany
|26 December 2025
|Great Britain
|PG
|25 December 2025
|Greece
|25 December 2025
|Guatemala
|25 December 2025
|Hong Kong
|26 December 2025
|Iceland
|Allowed
|24 December 2025
|Indonesia
|20 December 2025
|Ireland
|G
|18 December 2025
|Israel
|24 December 2025
|Italy
|25 December 2025
|Kazakhstan
|6+
|25 December 2025
|Kyrgyzstan
|19 December 2025
|Latvia
|7+
|25 December 2025
|Lebanon
|26 December 2025
|Lithuania
|25 December 2025
|Mexico
|25 December 2025
|Moldova
|AG
|1 January 2026
|Montenegro
|o.A.
|25 December 2025
|Netherlands
|6
|6 February 2026
|Norway
|25 December 2025
|Peru
|21 January 2026
|Philippines
|19 December 2025
|Poland
|24 December 2025
|Portugal
|18 December 2025
|Puerto Rico
|PG
|25 December 2025
|Qatar
|26 December 2025
|Romania
|1 January 2026
|Serbia
|o.A.
|25 December 2025
|Singapore
|26 December 2025
|South Africa
|1 January 2026
|South Korea
|25 December 2025
|Spain
|30 January 2026
|Sweden
|7
|25 December 2025
|Switzerland
|0
|26 December 2025
|Taiwan
|0+
|25 December 2025
|Thailand
|16 January 2026
|Turkey
|25 December 2025
|UAE
|18TC
|19 December 2025
|USA
|17 December 2025
|Ukraine
|25 December 2025
|Uzbekistan
|26 December 2025
|Viet Nam
Director Derek Drymon has said that the film will contain nudity.