6.6 IMDb Rating: 5.7
The SpongeBob Movie: Search for SquarePants

The SpongeBob Movie: Search for SquarePants
Synopsis

The story follows SpongeBob, as he travels to the depths of the ocean and faces off against the ghost of the Flying Dutchman.
Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2025
Online premiere 20 January 2026
World premiere 26 October 2025
Release date
15 January 2026 Russia
1 January 2026 Argentina ATP
25 December 2025 Australia
18 December 2025 Austria
25 December 2025 Azerbaijan
24 December 2025 Belgium 6
25 December 2025 Brazil L
26 December 2025 Bulgaria
1 January 2026 Chile TE+7
1 January 2026 China
25 December 2025 Colombia
25 December 2025 Croatia o.A.
25 December 2025 Czechia
25 December 2025 Dominican Republic
17 December 2025 Egypt
25 December 2025 Finland
17 December 2025 France
25 December 2025 Georgia PG
25 December 2025 Germany
26 December 2025 Great Britain PG
25 December 2025 Greece
25 December 2025 Guatemala
25 December 2025 Hong Kong
26 December 2025 Iceland Allowed
24 December 2025 Indonesia
20 December 2025 Ireland G
18 December 2025 Israel
24 December 2025 Italy
25 December 2025 Kazakhstan 6+
25 December 2025 Kyrgyzstan
19 December 2025 Latvia 7+
25 December 2025 Lebanon
26 December 2025 Lithuania
25 December 2025 Mexico
25 December 2025 Moldova AG
1 January 2026 Montenegro o.A.
25 December 2025 Netherlands 6
6 February 2026 Norway
25 December 2025 Peru
21 January 2026 Philippines
19 December 2025 Poland
24 December 2025 Portugal
18 December 2025 Puerto Rico PG
25 December 2025 Qatar
26 December 2025 Romania
1 January 2026 Serbia o.A.
25 December 2025 Singapore
26 December 2025 South Africa
1 January 2026 South Korea
25 December 2025 Spain
30 January 2026 Sweden 7
25 December 2025 Switzerland 0
26 December 2025 Taiwan 0+
25 December 2025 Thailand
16 January 2026 Turkey
25 December 2025 UAE 18TC
19 December 2025 USA
17 December 2025 Ukraine
25 December 2025 Uzbekistan
26 December 2025 Viet Nam
Budget $64,000,000
Worldwide Gross $159,674,326
Production Paramount Animation, Nickelodeon Movies, Domain Entertainment (II)
Also known as
The SpongeBob Movie: Search for SquarePants, Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados, Bob Esponja: Una aventura pirata, SpongeBob op piratenpad, SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi!, Губка Боб: В поисках квадратных штанов, Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada, Bob l'Éponge le film: À la recherche de Bob, Bob l'Éponge: Le Film : Un Pour Tous, Tous Pirates !, BobSfog Ha'Seret: Mekhapsim et MikhnasMeroobah, Kempiniukas Plačiakelnis. Kelnių paieškos, Paavo Pesusieni: Syvänmeren seikkailu, SpongeBob O Filme: À Procura das Calças Quadradas, SpongeBob: Klątwa pirata, Spongebob: Lời Nguyền Hải Tặc, SpongeBob: Pirátské dobrodružství, SpongeBob: Un'Avventura da Pirati, SpongyaBob: Kalózkaland, Spužva Bob Film: Potraga za Skockanim, Sūklis Bobs: Meklējot Kvadrātbiksi, SüngerBob: Korsan Macerası, SvampBob: Jakten på Fyrkant, SvampeBob filmen - Jagten på Firkant, SvampeBob: Jakten på firkant, Μπόμπ Σφουγγαράκης: Η αναζήτηση του Τετραγωνοπαντελονή, Губка Боб у кіно: У пошуках Квадратних Штанів, Сунђер Боб: Проклетство пирата, 劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ!, 海綿寶寶: 深海尋「寶」, 海綿寶寶電影版：尋寶大冒險, 海绵宝宝：深海大冒险
Director
Derek Drymon
Cast
Clancy Brown
Clancy Brown
Tom Kenney
Tom Kenney
Brian Doyle-Murray
Brian Doyle-Murray
Rodger Bumpass
Rodger Bumpass
Bill Fagerbakke
Bill Fagerbakke
Cartoon in Collections
Animated Films for Boys Animated Films for Boys
Best Film Sequels Best Film Sequels
Animated Films About Friendship Animated Films About Friendship

Cartoon rating

6.6
Rate 21 votes
5.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2532
KINOgrad
14:40
Kinokvartal
15:05 from 550 ₽
Cartoon reviews

User 23 January 2026, 00:45
Ожидала большего
The SpongeBob Movie: Search for SquarePants - trailer
The SpongeBob Movie: Search for SquarePants Trailer
The SpongeBob Movie: Search for SquarePants - teaser-trailer
The SpongeBob Movie: Search for SquarePants Teaser-trailer
Stills

«The SpongeBob Movie: Search for SquarePants» now playing

KINOgrad g. Moskovskiy, ul. Habarova, 2, TRK «Novomoskovskiy»
2D
14:40
Kinokvartal
Yasenevo
2D
15:05 from 550 ₽
Kinokvartal na Varshavskoy
Varshavskaya
2D
12:25 from 250 ₽
