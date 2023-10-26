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The Ordinaries
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The Ordinaries

The Ordinaries, 2022

2022 / Германия
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мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 26 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Sophie Linnenbaum
В ролях
Юля Бёве
Хеннинг Пекер
Паскуале Алеарди
Мартин Умбах
Михаэль Пинк
Михаэль Пинк
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
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Постер фильма The Ordinaries 1 постер
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