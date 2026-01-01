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Фильмография
Михаэль Пинк
Michael Pink
Киноафиша
Персоны
Михаэль Пинк
Михаэль Пинк
Michael Pink
Дата рождения
18 февраля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Фризах, Австрия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.7
Лучший из миров
(2017)
6.7
Обыкновенные
(2022)
6.6
Андрэа разводится
(2024)
Фильмография Михаэль Пинк
6.6
Андрэа разводится
Andrea lässt sich scheiden
комедия, драма
2024, Австрия
4.8
Астрал. Семейный обряд
Family Dinner
драма, ужасы, детектив
2022, Австрия
Смотреть трейлер
6.7
Обыкновенные
The Ordinaries
комедия, драма, фантастика
2022, Германия
5.4
Странный дом
Das schaurige Haus
драма, ужасы, детектив
2020, Австрия / Германия
7.7
Лучший из миров
Die beste aller Welten
драма
2017, Германия / Австрия
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