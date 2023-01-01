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О персоне
Фильмография
Михаэль Пинк
Michael Pink
Киноафиша
Персоны
Михаэль Пинк
Михаэль Пинк
Michael Pink
Дата рождения
18 февраля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Фризах, Австрия
Популярные фильмы
Лучший из миров
(2017)
7.7272725
Семейный обряд
(2022)
6.3
Фильмография Михаэль Пинк
Жанр
Все
Детектив
Драма
Ужасы
Год
Все
2022
2017
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.3
Семейный обряд
Family Dinner
драма, ужасы, детектив
2022, Австрия
7.7
Лучший из миров
Die beste aller Welten
драма
2017, Германия / Австрия
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