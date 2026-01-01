Оповещения от Киноафиши
«Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Мартин Умбах
Martin Umbach
Мартин Умбах
Мартин Умбах
Martin Umbach
Дата рождения
16 марта 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Фантастический герой
Популярные фильмы
6.7
Обыкновенные
(2022)
6.4
Антитела
(2005)
Фильмография Мартин Умбах
6.7
Обыкновенные
The Ordinaries
комедия, драма, фантастика
2022, Германия
6.4
Антитела
Antikorper
триллер, драма, криминал, ужасы
2005, Германия
