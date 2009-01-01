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Матильда Гросс
Matilda Gross
Киноафиша
Персоны
Матильда Гросс
Матильда Гросс
Matilda Gross
Дата рождения
1 января 2009
Возраст
17 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Путешественник
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.6
Тайна заколдованного зеркала
(2023)
6.1
Меченые
(2024)
6.1
Нелли Рапп: Как поймать монстра
(2020)
Фильмография Матильда Гросс
6.1
Меченые
криминал, триллер, детектив
2024, Швеция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Тайна заколдованного зеркала
Nelly Rapp - Dödens spegel
приключения, комедия, семейный
2023, Швеция
Смотреть трейлер
6.1
Нелли Рапп: Как поймать монстра
Nelly Rapp - Monsteragent
приключения, комедия, семейный
2020, Швеция
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Новости о Матильда Гросс
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