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Матильда Гросс
Матильда Гросс Matilda Gross
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Матильда Гросс

Matilda Gross

Дата рождения
1 января 2009
Возраст
17 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Путешественник, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Тайна заколдованного зеркала 6.6
Тайна заколдованного зеркала (2023)
Меченые 6.1
Меченые (2024)
Нелли Рапп: Как поймать монстра 6.1
Нелли Рапп: Как поймать монстра (2020)

Фильмография Матильда Гросс

Меченые 6.1
Меченые
криминал, триллер, детектив 2024, Швеция
Тайна заколдованного зеркала 6.6
Тайна заколдованного зеркала Nelly Rapp - Dödens spegel
приключения, комедия, семейный 2023, Швеция
Смотреть трейлер
Нелли Рапп: Как поймать монстра 6.1
Нелли Рапп: Как поймать монстра Nelly Rapp - Monsteragent
приключения, комедия, семейный 2020, Швеция
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Новости о Матильда Гросс
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