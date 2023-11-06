Девочка разыскивает волшебный артефакт в трейлере фэнтези «Тайна заколдованного зеркала»

Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустила дублированный трейлер шведского фэнтези для всей семьи «Тайна заколдованного зеркала». Фильм является сиквелом «Нелли Рапп: Как поймать монстра» (2020). В основу киносерии легли книги популярного детского писателя Мартина Видмарка о приключениях бесстрашной девочки Нелли Рапп.

В «Тайне заколдованного зеркала» главная героиня в исполнении Матильды Гросс отправляется на поиски волшебного зеркала, с помощью которого можно связываться с умершими людьми. Нелли узнает, что некогда зеркало принадлежало ее маме, которой уже нет в живых. Чтобы отыскать магический артефакт, девочка направляется в Черный лес вместе со своими друзьями в лице смышленого, но трусливого мальчика Валле и своего верного пса по кличке Лондон. В ходе своего путешествия троице доведется встретиться со многими сказочными существами, включая оборотней и вампиров. Нелли предстоит не только узнать тайну судьбы своей мамы, но и защитить мир от злых сил.

Снял фильм режиссер Юхан Роселл по сценарию Софи Форсман и Туве Форсмана. В актерский состав вместе с Гросс вошли Мелвин Агнарсон, Юхан Реборг, Йенс Олин, Марианне Мёрк и другие.