Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "В паутине" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Девочка разыскивает волшебный артефакт в трейлере фэнтези «Тайна заколдованного зеркала»

Девочка разыскивает волшебный артефакт в трейлере фэнтези «Тайна заколдованного зеркала»

6 ноября 2023 10:29
Девочка разыскивает волшебный артефакт в трейлере фэнтези «Тайна заколдованного зеркала»

В российский прокат фильм выйдет 23 ноября.

Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустила дублированный трейлер шведского фэнтези для всей семьи «Тайна заколдованного зеркала». Фильм является сиквелом «Нелли Рапп: Как поймать монстра» (2020). В основу киносерии легли книги популярного детского писателя Мартина Видмарка о приключениях бесстрашной девочки Нелли Рапп.

В «Тайне заколдованного зеркала» главная героиня в исполнении Матильды Гросс отправляется на поиски волшебного зеркала, с помощью которого можно связываться с умершими людьми. Нелли узнает, что некогда зеркало принадлежало ее маме, которой уже нет в живых. Чтобы отыскать магический артефакт, девочка направляется в Черный лес вместе со своими друзьями в лице смышленого, но трусливого мальчика Валле и своего верного пса по кличке Лондон. В ходе своего путешествия троице доведется встретиться со многими сказочными существами, включая оборотней и вампиров. Нелли предстоит не только узнать тайну судьбы своей мамы, но и защитить мир от злых сил.

Снял фильм режиссер Юхан Роселл по сценарию Софи Форсман и Туве Форсмана. В актерский состав вместе с Гросс вошли Мелвин Агнарсон, Юхан Реборг, Йенс Олин, Марианне Мёрк и другие.

Фото: SF Studios
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Вы не поверите: как сейчас выглядят 12 актеров, от которых все были без ума Вы не поверите: как сейчас выглядят 12 актеров, от которых все были без ума Читать далее 7 ноября 2023
Кингпин произносит монолог под дулом пистолета глухонемой супергероини в трейлере сериала «Эхо» Кингпин произносит монолог под дулом пистолета глухонемой супергероини в трейлере сериала «Эхо» Читать далее 6 ноября 2023
Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы Читать далее 3 ноября 2023
Создатели «Рататуя» представляют: вышел трейлер мультфильма «Волшебное приключение Да Винчи» Создатели «Рататуя» представляют: вышел трейлер мультфильма «Волшебное приключение Да Винчи» Читать далее 6 ноября 2023
Девочка разыскивает волшебный артефакт в трейлере фэнтези «Тайна заколдованного зеркала» Девочка разыскивает волшебный артефакт в трейлере фэнтези «Тайна заколдованного зеркала» Читать далее 6 ноября 2023
Жители многоэтажки обсуждают свои проблемы в трейлере ситкома «Внутренняя мимперия» Жители многоэтажки обсуждают свои проблемы в трейлере ситкома «Внутренняя мимперия» Читать далее 7 ноября 2023
5 свежих пугающих триллеров, которые держат в напряжении от начала до конца 5 свежих пугающих триллеров, которые держат в напряжении от начала до конца Читать далее 6 ноября 2023
Семьянина Марка Уолберга настигает его шпионское прошлое в трейлере комедии «Семейный план» Семьянина Марка Уолберга настигает его шпионское прошлое в трейлере комедии «Семейный план» Читать далее 7 ноября 2023
Леденящие душу истории: 7 лучших фильмов ужасов 2023 года Леденящие душу истории: 7 лучших фильмов ужасов 2023 года Читать далее 5 ноября 2023
Бри Ларсон вступает в эпичную битву в финальном трейлере «Капитана Марвел 2» Бри Ларсон вступает в эпичную битву в финальном трейлере «Капитана Марвел 2» Читать далее 7 ноября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше