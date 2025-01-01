Меню
Киноафиша Фильмы Глинка Глинка, 1946: актеры и роли

Глинка, 1946: актеры и роли

Режиссер
Лев Арнштам Lev Arnshtam
В ролях
Борис Чирков Борис Чирков Василий Меркурьев Василий Меркурьев Vasili Merkuryev Владимир Дружников Владимир Дружников Vladimir Druzhnikov Валентина Серова Valentina Serova Клавдия Половикова Klavdiya Polovikova Петр Алейников Pyotr Aleynikov Николай Свободин Nikolay Svobodin Виктор Кольцов Владимир Владиславский Михаил Яншин Михаил Яншин Максим Михайлов Михаил Названов Mikhail Nazvanov Борис Ливанов Борис Ливанов Boris Livanov Александр Шатов Aleksandr Shatov Кира Головко Kira Golovko Е. Калужский Владимир Осенев Vladimir Osenev Марк Перцовский Mark Pertsovsky Леонид Пирогов Сергей Кулагин
