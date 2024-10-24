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Моя чудная семейка - trailer
Киноафиша Трейлеры Моя чудная семейка. Trailer

Моя чудная семейка. Trailer

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Дата публикации: 9 августа 2024
Моя чудная семейка – Бетти – обычная школьница, она любит гулять с друзьями и играет в музыкальной группе. Но ее большая и дружная семья немного...чудная.  Мама, папа, брат обладают магией и творят чудеса. Собака вообще разговаривает и спорит со всеми. Однажды Бетти  узнала удивительную тайну. Оказывается, только она может спасти мир от злого колдуна, для этого ей надо разучить и сыграть старинную песню, ноты которой надежно спрятаны.
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Лида Чикало 24 октября 2024, 11:26
Оценка
Мультик действительно порадовал. Рады, что выбрались в кино именно на него, а не выбрали что-то другое. Герои очень интересные, вообще все семейство Флод получилось очень милым и уникальным, проходных персонажей тут вообще нет. С юмором тут тоже все на высоте, шутки очень порадовали, особенно в исполнении песика Стэна. Так что не пропускайте!
24 октября 2024, 11:26 Ответить
Настя Слабошпицкая 24 октября 2024, 14:13
Оценка
Прямо-таки на удивление хороший мультфильм. Дети от него в восторге, особенно им было интересно смотреть классные музыкальные номера и на эксперименты Винчфлада, который тут постоянно что-то выдумывает, причем не всегда удачно, но зато комично) Мне же понравился посыл и акцент на сплочённую семью, где все друг за друга стоят горой. Как видите, посмотреть стоит точно.
24 октября 2024, 14:13 Ответить
Киноафиша.инфо 24 октября 2024, 19:12
в ответ на сообщение Настя Слабошпицкая от 24 октября 2024, 14:13
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
24 октября 2024, 19:12 Ответить
Светлана Трифонова 25 октября 2024, 10:30
Оценка
Хороший мультфильм, мы неплохо провели время в кино, было где посмяться. Конечно, «Моя чудная семейка» рассчитана в первую очередь на детей, что вполне логично, но и взрослым тоже будет, что посмотреть. Особенно порадовали Винчфлад и Стэн – вот эти ребята в паре зажигает по полной программе! Если есть желание и возможность, то тоже можете ради интереса сходить с детьми и посмотреть.
25 октября 2024, 10:30 Ответить
Полина Антоненко 25 октября 2024, 12:34
Оценка
Моим детям и мне было весело. Мы совершенно не жалеем о том, что пошли на «Мою чудную семейку», потому что история вышла очень интересная. Как я знаю, сюжет частично основан на ирландских легендах и в целом тут есть дух «Семейки Аддамсов», но в целом история вышла современная, бодрая и занятная. А главная героиня Бетти вдохновляет и заставляет поверить в том, что нет ничего невозможного.
25 октября 2024, 12:34 Ответить
kiselevaed1984 25 октября 2024, 16:55
Оценка
На «Мою чудную семейку» однозначно можно пойти в кино, потому что это интересный и позитивный мультик, который неплохо веселит и развлекает. Есть тут и свой моральный посыл про семью и дружбу, но я лично советую воспринимать эту историю именно как хорошее семейное развлечение.
25 октября 2024, 16:55 Ответить
Киноафиша.инфо 25 октября 2024, 18:55
в ответ на сообщение kiselevaed1984 от 25 октября 2024, 16:55
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
25 октября 2024, 18:55 Ответить
Фотограф Сахалин 26 октября 2024, 08:28
Оценка
Не стоит тратить время. Мультики все хуже и хуже в последнее время. Оно и понятно, мультфильм "из-за бугра", даже песни не удосужились перевести, субтитры на русском внизу, как караоке. Много непонятных, тупых и затянутых моментов. Очень неприятные герои близняшки и паук, такое сниться будет детям. Сюжет мог быть интересным, но некоторые непонятные реакции героев и момегты , например когда паука вроде убили, а тут бац, и опять все его боятся — он живой. Жалко денег и детей, нет хороших мультфильмов или детских фильмов.
26 октября 2024, 08:28 Ответить
tarasovaal1975 26 октября 2024, 13:15
Посмотрели и было весело. Я считаю, что со своей основной задачей мультик справился на отлично. Здесь есть хороший юмор, много крутого экшена и магии, а также неплохие мелодии и композиции, которые здорово приободрили сюжет. Мы с детьми отлично провели время в кино, чего и вам желаем.
26 октября 2024, 13:15 Ответить
Киноафиша.инфо 26 октября 2024, 19:16
в ответ на сообщение tarasovaal1975 от 26 октября 2024, 13:15
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
26 октября 2024, 19:16 Ответить
Ксения Авдюшева 30 октября 2024, 12:00
Оценка
Посмотрели с дочкой 6 лет.
Графика оставляет желать лучшего, мультик скучный и не всегда логичный.
Сценарий слабенький. Снова бы смотреть не стали.
30 октября 2024, 12:00 Ответить
Аня Смит 30 октября 2024, 14:37
Оценка
Смешной мультфильм, очень понравился
30 октября 2024, 14:37 Ответить
Киноафиша.инфо 30 октября 2024, 19:30
в ответ на сообщение Ксения Авдюшева от 30 октября 2024, 12:00
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
30 октября 2024, 19:30 Ответить
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