Создатели «Рататуя» представляют: вышел трейлер мультфильма «Волшебное приключение Да Винчи»

Кинокомпания «Пионер» представила русскоязычный трейлер приключенческого мультика «Волшебное приключение Да Винчи». Как следует из названия, фильм посвящен знаменитому итальянскому художнику и изобретателю Леонардо Да Винчи, который жил в эпоху Возрождения.

По сюжету, уже состоявшийся Леонардо оставляет родную Италию и отправляется во Францию, чтобы жить при местном королевском дворе. Это позволит ему продолжать свои изыскания как в области возможностей человеческого тела, так и по части создания передовых машин и летательных аппаратов. В то же время Леонардо ищет ответ на вечный вопрос о том, в чем заключается смысл жизни. На этом пути познания великому изобретателю противостоят служители церкви и обыватели, которые не одобряют его деятельность и страшатся его прорывных идей. Впрочем, Леонардо не останется в одиночестве, потому что его помощницей становится смелая принцесса Маргарита.

В оригинале главных персонажей озвучили такие звезды, как Стивен Фрай, Дейзи Ридли и Марион Котийяр. Сценарий написал Джим Капобьянко. Он же выступил режиссером вместе с Пьер-Люком Гранжоном.

В российском прокате «Волшебное приключение Да Винчи» появится 30 ноября.