Киноафиша
Фильмы
Волшебное приключение Да Винчи
Волшебное приключение Да Винчи, 2023: актеры и роли
Онлайн
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джим Капобьянко
Jim Capobianco
В ролях
Мэтт Берри
Matt Berry
Дэйзи Ридли
Daisy Ridley
Марион Котийяр
Marion Cotillard
Стивен Фрай
Stephen Fry
Пьер-Люк Гранжон
Pierre-Luc Granjon
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Любимые герои, но в новом формате: трех сезонов «Манюни» мало — она появится в анимационном сериале
«Малыш на драйве» плюс «Настоящая любовь» — вот что напоминает новый новая комедия от Netflix
Хватило одной секунды: как Шарапов догадался, что Аня на лавочке — ненастоящая
«Просто перечитайте книгу»: у этого фильма СССР рейтинг 7.9, а зрители критикуют от и до — не спас даже Миронов в главной роли
Вокруг «Невского» мир не вращается: НТВ огласил полный список хитов 2025 года — от нового «Слова пацана» до «Мухтара»
Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой
У Нолана — Блант и Мерфи, у нас — Янковский и Михалкова: показываем кадры из русского «Оппенгеймера»
Любовь со второго взгляда: 5 роскошных Sci-Fi-сериалов с отвратительными первыми сериями — большинство зрителей бросают смотреть, а зря
«Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix
«Аналог Лоры Палмер»: в СССР сняли хитовый детектив на 8 баллов, когда «Твин пикс» еще не существовало — и серий в нем меньше
Одно кафе на весь город, обморок и семейные узы: 15 дурацких клише из сериалов нулевых — этим грешат и «Друзья», и «Клон»
