Миндаль и морской конек, 2022: актеры и роли

Миндаль и морской конек, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Селин Джонс Селин Джонс Celyn Jones Том Стерн Tom Stern
В ролях
Ребел Уилсон Ребел Уилсон Rebel Wilson Шарлотта Гeнcбур Шарлотта Гeнcбур Charlotte Gainsbourg Мира Сайал Мира Сайал Meera Syal Трине Дюрхольм Трине Дюрхольм Trine Dyrholm Элис Лоу Элис Лоу Alice Lowe Рут Маделей Рут Маделей Ruth Madeley Селин Джонс Селин Джонс Celyn Jones Манодж Ананд Manoj Anand
