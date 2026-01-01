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Элис Лоу
Элис Лоу Alice Lowe
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Элис Лоу

Alice Lowe

Дата рождения
3 апреля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Ковентри, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков

Биография Элис Лоу

Родилась 3 апреля 1977 года. Ковентри, Англия, Великобритания.

Популярные фильмы

Славные люди 8.2
Славные люди (2008)
Книжный магазин Блэка 8.1
Книжный магазин Блэка (2000)
Моя жизнь в кино 8.1
Моя жизнь в кино (2004)

Фильмография Элис Лоу

Saipan 6.6
Saipan Saipan
биография, драма, исторический 2025, Ирландия
Шведка Кэролайн 6.7
Шведка Кэролайн Swede Caroline
комедия 2024, Великобритания
Охотница за временем 6.2
Охотница за временем Timestalker
комедия, драма, фэнтези 2024, Великобритания
Локвуд и компания 7.2
Локвуд и компания
боевик, приключения 2023, Великобритания
Лучшие дни 6.2
Лучшие дни Greatest Days
мюзикл 2023, Великобритания
Смотреть трейлер
Миндаль и морской конек 5.4
Миндаль и морской конек The Almond and the Seahorse
драма 2022, Великобритания
Смотреть трейлер
Убийственный ланч Пола Дуда 6.2
Убийственный ланч Пола Дуда Paul Dood’s Deadly Lunch Break
боевик, комедия, триллер 2021, Великобритания
Киллерши 5.7
Киллерши
комедия, криминал 2020, Великобритания
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