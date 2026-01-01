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Элис Лоу
Alice Lowe
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Персоны
Элис Лоу
Элис Лоу
Alice Lowe
Дата рождения
3 апреля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Ковентри, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Элис Лоу
Родилась 3 апреля 1977 года. Ковентри, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.2
Славные люди
(2008)
8.1
Книжный магазин Блэка
(2000)
8.1
Моя жизнь в кино
(2004)
Фильмография Элис Лоу
6.6
Saipan
Saipan
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2025, Ирландия
6.7
Шведка Кэролайн
Swede Caroline
комедия
2024, Великобритания
6.2
Охотница за временем
Timestalker
комедия, драма, фэнтези
2024, Великобритания
7.2
Локвуд и компания
боевик, приключения
2023, Великобритания
6.2
Лучшие дни
Greatest Days
мюзикл
2023, Великобритания
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5.4
Миндаль и морской конек
The Almond and the Seahorse
драма
2022, Великобритания
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6.2
Убийственный ланч Пола Дуда
Paul Dood’s Deadly Lunch Break
боевик, комедия, триллер
2021, Великобритания
5.7
Киллерши
комедия, криминал
2020, Великобритания
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