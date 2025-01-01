Режиссер первых фильмов о Поттере удивился, когда увидел кадры из перезапуска: «Мы все это уже делали!»

«Криминальные элементы»: корейский сериал о бандитах из 70-х оказался круче, чем все последние хиты Netflix

Один персонаж из «Дома Дракона» вдохновил Джорджа Мартина переписать собственную книгу: вот о ком речь

Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так

Любовь со второго взгляда: 5 роскошных Sci-Fi-сериалов с отвратительными первыми сериями — большинство зрителей бросают смотреть, а зря

Почему в «Сумерках» не использовали обычного ребенка? Лицо Ренесми помнят почти все, а вот причину знают не многие

«Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix

«Аналог Лоры Палмер»: в СССР сняли хитовый детектив на 8 баллов, когда «Твин пикс» еще не существовало — и серий в нем меньше

Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой

Если нет времени на «Невский» и «Первый отдел»: 3 российских детективных фильма с рейтингом выше 7 — подарят 2 напряженных часа