Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Павел Прилучный руководит рестораном в трейлере праздничного фильма «Новогодний шеф»

Павел Прилучный руководит рестораном в трейлере праздничного фильма «Новогодний шеф»

1 ноября 2023 14:24
Павел Прилучный руководит рестораном в трейлере праздничного фильма «Новогодний шеф»

Главную женскую роль исполнила Зоя Бербер.

Кинокомпания «Наше кино» представила расширенный трейлер праздничной комедии «Новогодний шеф» во главе со звездами российского кино Павлом Прилучным и Зоей Бербер.

В центре сюжета — хозяин роскошного ресторана по имени Виктор (Прилучный). Несмотря на престижный статус заведения, бизнес в последнее время идет посредственно. Управленец рассчитывает, что наладить ситуацию позволит новогодняя ночь, поскольку все столики на это время уже забронированы. Однако именно 31 декабря шеф-повар увольняется вместе с остальными членами кухонного коллектива. Кажется, что катастрофа неминуема, но случается чудо, когда в ресторане появляется девушка Олеся (Бербер), управляющая подмосковной кухней на дому — она привезла партию пирожных, которые у нее заказал Виктор. Олеся обладает удивительной способностью готовить блюда, вкус которых пробуждает в людях наилучшее воспоминания.

Виктор предлагает Олесе стать шеф-поваром его ресторана на новогоднюю ночь, но она отказывается, поскольку собиралась провести время со своим маленьким сыном Кириллом. В итоге герою Прилучного все-таки удается уговорить Олесю не бросать его. Теперь они вместе должны успеть и обслужить своих гостей, и устроить настоящий праздник для Кирилла.

Снял фильм режиссер Василий Ровенский. Он же написал сценарий с Ольгой Клемешевой. В актерском составе также задействованы Павел Ворожцов, Дарья Урсуляк, Илья Любимов, Андрей Ургант, Аристарх Ливанов, Юлия Сулес, Ольга Волкова и другие.

В прокат «Новогодний шеф» выйдет 14 декабря.

Фото: «Наше кино»
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Девушка попадает в больницу после акта зверства со стороны мужа в тизере сериала «Сама виновата?» Девушка попадает в больницу после акта зверства со стороны мужа в тизере сериала «Сама виновата?» Читать далее 1 ноября 2023
Ингрид Олеринская сыграла в сериале «Мафия — дело семейное» по мотивам «Ромео и Джульетты» Ингрид Олеринская сыграла в сериале «Мафия — дело семейное» по мотивам «Ромео и Джульетты» Читать далее 1 ноября 2023
Джесси Айзенберг попадает в маскулинную общину Эдриана Броуди в трейлере триллера «Манодром» Джесси Айзенберг попадает в маскулинную общину Эдриана Броуди в трейлере триллера «Манодром» Читать далее 31 октября 2023
Дети противостоят страшному монстру в дублированном трейлере хоррора «Бугимен. Начало легенды» Дети противостоят страшному монстру в дублированном трейлере хоррора «Бугимен. Начало легенды» Читать далее 31 октября 2023
Марк Эйдельшейн мечтает оказаться на космической станции в тизере фильма «Космос засыпает» Марк Эйдельшейн мечтает оказаться на космической станции в тизере фильма «Космос засыпает» Читать далее 1 ноября 2023
Павел Прилучный руководит рестораном в трейлере праздничного фильма «Новогодний шеф» Павел Прилучный руководит рестораном в трейлере праздничного фильма «Новогодний шеф» Читать далее 1 ноября 2023
Остросюжетная детективная драма: стоит ли смотреть новый сериал со звездой «Постучись в мою дверь»? Остросюжетная детективная драма: стоит ли смотреть новый сериал со звездой «Постучись в мою дверь»? Читать далее 31 октября 2023
Беспечный Петр Федоров теряет сына в трейлере напряженного сериала «Ласт квест» Беспечный Петр Федоров теряет сына в трейлере напряженного сериала «Ласт квест» Читать далее 31 октября 2023
Что смотреть в ноябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах Что смотреть в ноябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах Читать далее 1 ноября 2023
Дарья Жовнер и Евгений Цыганов ставят спектакль в трейлере фильма «Блондинка» Дарья Жовнер и Евгений Цыганов ставят спектакль в трейлере фильма «Блондинка» Читать далее 31 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше