Павел Прилучный руководит рестораном в трейлере праздничного фильма «Новогодний шеф»

Кинокомпания «Наше кино» представила расширенный трейлер праздничной комедии «Новогодний шеф» во главе со звездами российского кино Павлом Прилучным и Зоей Бербер.

В центре сюжета — хозяин роскошного ресторана по имени Виктор (Прилучный). Несмотря на престижный статус заведения, бизнес в последнее время идет посредственно. Управленец рассчитывает, что наладить ситуацию позволит новогодняя ночь, поскольку все столики на это время уже забронированы. Однако именно 31 декабря шеф-повар увольняется вместе с остальными членами кухонного коллектива. Кажется, что катастрофа неминуема, но случается чудо, когда в ресторане появляется девушка Олеся (Бербер), управляющая подмосковной кухней на дому — она привезла партию пирожных, которые у нее заказал Виктор. Олеся обладает удивительной способностью готовить блюда, вкус которых пробуждает в людях наилучшее воспоминания.

Виктор предлагает Олесе стать шеф-поваром его ресторана на новогоднюю ночь, но она отказывается, поскольку собиралась провести время со своим маленьким сыном Кириллом. В итоге герою Прилучного все-таки удается уговорить Олесю не бросать его. Теперь они вместе должны успеть и обслужить своих гостей, и устроить настоящий праздник для Кирилла.

Снял фильм режиссер Василий Ровенский. Он же написал сценарий с Ольгой Клемешевой. В актерском составе также задействованы Павел Ворожцов, Дарья Урсуляк, Илья Любимов, Андрей Ургант, Аристарх Ливанов, Юлия Сулес, Ольга Волкова и другие.

В прокат «Новогодний шеф» выйдет 14 декабря.