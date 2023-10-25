Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пять процентов"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Кошки-мышки
Отзывы о фильме «Кошки-мышки»
Cat Person
Кошки-мышки
2023 / Франция / США
Смотреть трейлер
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
Билеты от 190 ₽
Билеты от 190 ₽
В избранное
Уже в избранном
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Кошки-мышки»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Martha Marcy
25 октября 2023, 01:41
Оценка
Многого от фильма не ждала, но он, на удивление, оказался вполне неплох. В целом сделан очень остроумно, а местами совершенно невероятно остроумно. На пару минут в фильм зашла Изабелла Росселлини, чем задала стиль всему фильму.
25 октября 2023, 01:41
0
0
Ответить
elizavetamanager
25 октября 2023, 08:34
Оценка
Скромная студентка Марго, которая подрабатывает в кинотеатре.У нее завязывается флирт с одним из постоянных посетителей. Роберт кажется милым, и у него есть кошки, что сразу подкупает девушку. Невинная переписка переходит в романтические встречи, которые каждый раз заканчиваются самым неприятным образом для Марго. Она пытается прекратить общение с назойливым парнем, но тот раскрывается с неожиданной и пугающей стороны.
Кинолента открывается цитатой из романа Маргарет Этвуд «Рассказ служанки»: «Мужчина боится, что женщина будет над ним смеяться. Женщина боится, что мужчина убьет ее». И эти предложения полностью определяют все, что происходит на экране за два часа.
Основан на коротком рассказе Кристен Рупеньян «Кошатник». Его впервые опубликовали в 2017 году в журнале New Yorker, после чего он стал невероятно вирусным в интернете: многие девушки узнавали в строках свои неудачные и странные свидания.
Трейлер рисует конкретное ожидание от сюжета, а на деле все оказывается куда многослойнее и интереснее.
Пожалуй,постельная сцена заслуживает награды«Худшая сцена секса в истории кинематографа». Я давно так не смеялась, думаю каждая девушка найдет знакомые до боли моменты.😂
Трудно определить жанр : это и социальный хоррор, и кринж-комедия, и детективный триллер.
Мой вывод однозначно надо идти и смотреть этот фильм. Шикарный юмор, непредсказуемый сюжет и прекрасные актеры.
25 октября 2023, 08:34
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
25 октября 2023, 19:28
в ответ на сообщение
Martha Marcy от 25 октября 2023, 01:41
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
25 октября 2023, 19:28
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
25 октября 2023, 19:28
в ответ на сообщение
elizavetamanager от 25 октября 2023, 08:34
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
25 октября 2023, 19:28
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Пять ночей с Фредди
374 комментария
По щучьему велению
12 комментариев
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
151 комментарий
Пила 10
28 комментариев
Дух Байкала
9 комментариев
Повелитель ветра
68 комментариев
Императрицы
2 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, комедия
Лукавый
Отзывы
2023, США, ужасы
Страсти по Матвею
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Отзывы
2023, Франция / США, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Отзывы
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Кинолента открывается цитатой из романа Маргарет Этвуд «Рассказ служанки»: «Мужчина боится, что женщина будет над ним смеяться. Женщина боится, что мужчина убьет ее». И эти предложения полностью определяют все, что происходит на экране за два часа.
Основан на коротком рассказе Кристен Рупеньян «Кошатник». Его впервые опубликовали в 2017 году в журнале New Yorker, после чего он стал невероятно вирусным в интернете: многие девушки узнавали в строках свои неудачные и странные свидания.
Трейлер рисует конкретное ожидание от сюжета, а на деле все оказывается куда многослойнее и интереснее.
Пожалуй,постельная сцена заслуживает награды«Худшая сцена секса в истории кинематографа». Я давно так не смеялась, думаю каждая девушка найдет знакомые до боли моменты.😂
Трудно определить жанр : это и социальный хоррор, и кринж-комедия, и детективный триллер.
Мой вывод однозначно надо идти и смотреть этот фильм. Шикарный юмор, непредсказуемый сюжет и прекрасные актеры.
Авторизация по e-mail