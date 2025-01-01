Меню
Награды и номинации фильма Диагональ слона 1984

Оскар 1985 Оскар 1985
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Золотой глобус 1985 Золотой глобус 1985
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
