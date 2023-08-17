Щенячья любовь, 2023

В ролях
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Грег Глиенна, Peter Stass, Kirsten Guenther, Dan Scheinkman
Композитор
Айан Ливингстон
Детали фильма
Страна
Канада / США
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
17 августа 2023
Премьера в мире
17 августа 2023
Дата выхода
|21 сентября 2023
|Израиль
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|18 августа 2023
|Латвия
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|N12
|25 августа 2023
|Литва
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|N13
|24 августа 2023
|ОАЭ
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|TBC
|17 августа 2023
|Сербия
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|17 августа 2023
|Хорватия
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|17 августа 2023
|Черногория
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Сборы в мире
$67 413
Производство
Buzzfeed Studios, CR8IV DNA
Другие названия
Puppy Love, 'Ahava ad Ha'Etzem, Kutyarománc, Ljubezen na prvi hov, Pais de Pets, Puppy Love - Hunde zum Verlieben, Щенячья любовь, 初恋, 小狗之爱, Amor perruno, Amor de Cachorros