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Постер фильма Щенячья любовь
6.4
Киноафиша Фильмы Щенячья любовь
6.4

Щенячья любовь

, 2023
Puppy Love
Канада, США / комедия / 18+
Постер фильма Щенячья любовь
6.4

В ролях

Люси Хейл
Люси Хейл
Nicole Matthew
Грант Гастин
Грант Гастин
Max Stevenson
Кристин Ли
Кристин Ли
Shay
Джейн Сеймур
Джейн Сеймур
Diane Matthews
Майкл Хичкок
Dr. Hert
Нор Дэвис
Sid
Аль Миро
Hunter Fosterini
Кори Вудс
Harper
Sarah Peguero
Naomi
Ali Karr
Alistair
Режиссер Николас Фабиано, Ричард Рейд
Сценарист Грег Глиенна, Peter Stass, Kirsten Guenther, Dan Scheinkman
Композитор Айан Ливингстон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 17 августа 2023
Премьера в мире 17 августа 2023
Дата выхода
21 сентября 2023 Израиль
18 августа 2023 Латвия N12
25 августа 2023 Литва N13
24 августа 2023 ОАЭ TBC
17 августа 2023 Сербия
17 августа 2023 Хорватия
17 августа 2023 Черногория
Сборы в мире $67 413
Производство Buzzfeed Studios, CR8IV DNA
Другие названия
Puppy Love, 'Ahava ad Ha'Etzem, Kutyarománc, Ljubezen na prvi hov, Pais de Pets, Puppy Love - Hunde zum Verlieben, Щенячья любовь, 初恋, 小狗之爱, Amor perruno, Amor de Cachorros

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

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