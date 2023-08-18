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Щенячья любовь Щенячья любовь
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Puppy Love

Щенячья любовь, 2023

2023 / Канада / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 18 августа 2023
Премьера в мире 18 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Ричард Рейд
В ролях
Люси Хейл
Люси Хейл
Грант Гастин
Грант Гастин
Кристин Ли
Кристин Ли
Джейн Сеймур
Джейн Сеймур
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Щенячья любовь 1 постер
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