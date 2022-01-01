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Игорь Поплаухин
Игорь Поплаухин
Киноафиша Персоны Игорь Поплаухин

Игорь Поплаухин

Дата рождения
5 марта 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рыбы

Биография Игорь Поплаухин

Родился 5 марта 1986 года. 

Популярные фильмы

На тебе сошёлся клином белый свет
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Время года зима
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Фильмография Игорь Поплаухин
Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Режиссер 1 Сценарист 1
На тебе сошёлся клином белый свет
На тебе сошёлся клином белый свет
драма 2022, Россия
Время года зима
Время года зима
драма 2022, Россия
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