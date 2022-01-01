Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не дыши: Начало"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Игорь Поплаухин
Киноафиша
Персоны
Игорь Поплаухин
Игорь Поплаухин
Дата рождения
5 марта 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рыбы
Биография Игорь Поплаухин
Родился 5 марта 1986 года.
Развернуть
Популярные фильмы
На тебе сошёлся клином белый свет
(2022)
0
Время года зима
(2022)
0
Фильмография Игорь Поплаухин
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2022
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
1
Сценарист
1
На тебе сошёлся клином белый свет
драма
2022, Россия
Время года зима
драма
2022, Россия
Билеты
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян