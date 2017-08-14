Кирилл Кузнецов родился 5 мая 1991 года в Казахстане, вскоре семья мальчика переехала в Санкт-Петербург. Кирилл с ранних лет демонстрировал технический склад ума, ходил в школу с углубленным изучением точных наук. Однако, получив аттестат, он неожиданно решил связать свою судьбу с творчеством.

Отслужив в армии, он стал студентом Санкт-Петербургской академии театрального искусства, а после вошел в состав питерского театра «Мастерская», где был задействован во множестве постановок.

Еще будучи студентом, Кузнецов впервые снялся в эпизодических ролях в нескольких российских сериалах, среди которых «Пятая стража». А первую узнаваемость и внимание зрителей Кузнецову принесла роль Миши в шестом сезоне популярного комедийного проекта «Кухня». С тех пор фильмография Кирилла постоянно растет, пополняясь новыми ключевыми ролями.

У актера развиваются романтические отношения с коллегой по проектам «Штамп в паспорте» и «Я подарю тебе рассвет» Аленой Коломиной. Об этом стало известно благодаря совместным фотоснимкам, которые пара периодических размещает в своих аккаунтах в социальных сетях. Но подробности личной жизни Кирилла скрыты от посторонних глаз.