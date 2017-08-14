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Кирилл Кузнецов

Кирилл Кузнецов
Кирилл Кузнецов
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Дата рождения
5 мая 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Кустанай, СССР (Казахстан)
Рост
186 см
Биография Кирилла Кузнецова

Кирилл Кузнецов родился 5 мая 1991 года в Казахстане, вскоре семья мальчика переехала в Санкт-Петербург. Кирилл с ранних лет демонстрировал технический склад ума, ходил в школу с углубленным изучением точных наук. Однако, получив аттестат, он неожиданно решил связать свою судьбу с творчеством.

Отслужив в армии, он стал студентом Санкт-Петербургской академии театрального искусства, а после вошел в состав питерского театра «Мастерская», где был задействован во множестве постановок.

Еще будучи студентом, Кузнецов впервые снялся в эпизодических ролях в нескольких российских сериалах, среди которых «Пятая стража». А первую узнаваемость и внимание зрителей Кузнецову принесла роль Миши в шестом сезоне популярного комедийного проекта «Кухня». С тех пор фильмография Кирилла постоянно растет, пополняясь новыми ключевыми ролями.

У актера развиваются романтические отношения с коллегой по проектам «Штамп в паспорте» и «Я подарю тебе рассвет» Аленой Коломиной. Об этом стало известно благодаря совместным фотоснимкам, которые пара периодических размещает в своих аккаунтах в социальных сетях. Но подробности личной жизни Кирилла скрыты от посторонних глаз.

Интересные факты о Кирилле Кузнецове
  • Дипломной постановкой юноши был спектакль «Турандот», где он блистательно сыграл султана Хорезему;
  • Кирилл принял участие в драме российско-китайско-украинского производства, где он перевоплотился в разведчика Рихарда Зорге в молодости. После актера чаще стали звать в украинские проекты;
  • Кирилл увлекается спортом. В социальных сетях он делится с поклонниками своими спортивными достижениями. Актер держит себя в строгости, чему обязан отличной физической формой. По его словам, из него получился бы отличный спортсмен.
Фильмография Кирилла Кузнецова
Чужая жизнь
Чужая жизнь
мелодрама, триллер 2017, Россия
0.0
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14 августа 2017 15:29
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