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Киноафиша Новости Знаменитая колли выслеживает похитителей собак в трейлере фильма «Лесси. Лохматый детектив»

Знаменитая колли выслеживает похитителей собак в трейлере фильма «Лесси. Лохматый детектив»

13 сентября 2023 15:02
Знаменитая колли выслеживает похитителей собак в трейлере фильма «Лесси. Лохматый детектив»

Продолжение семейной картины «Лесси. Возвращение домой» (2020).

Российская прокатная компания «Атмосфера Кино» представила дублированный трейлер немецкого фильма «Лесси. Лохматый детектив» о новых приключениях легендарной собаки породы колли.

Действие фильма развернется летом, когда у школьника по имени Фло начинаются каникулы. Мальчик совершенно не хочет разлучаться со своей обожаемой собакой Лесси, поэтому в деревню к тете они отправляются вместе. У тети тоже есть дети примерно одного возраста с Фло — это Клео и Анри. Также на ферме проживает их джек-рассел-терьер по кличке Пиппа. Пес оказывается в опасности, когда в деревне появляется преступник, похищающий домашних животных. Ребята не зря начали опасаться за Пиппу, поскольку он действительно становится очередной жертвой похитителя. Теперь Фло, Клео и Лесси предстоит выследить злоумышленника и вызволить Пиппу вместе с другими пропавшими питомцами.

Снял фильм режиссер Ханно Ольдердиссен («Лесси. Возвращение домой») по сценарию Андреаса Кордеса. Ведущие роли исполнили Нико Маришка, Катарина Шутлер, Юстус фон Донаньи, Аннета Фрир, Катарина Шюттлер, Деннис Моен и другие.

В российский прокат «Лесси. Лохматый детектив» выйдет 19 октября.

Фото: «Атмосфера Кино»
Елена Королева
Елена Королева
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