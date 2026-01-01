Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Приключения Посейдона Награды и номинации фильма Приключения Посейдона

Оскар 1973 Оскар 1973
Лучшая песня к фильму
Победитель
Special Achievement Award
Победитель
Special Achievement Award
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший звук
Номинант
Золотой глобус 1973 Золотой глобус 1973
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
