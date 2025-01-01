Меню
Перед дождем
Награды и номинации фильма Перед дождем
Награды и номинации фильма Перед дождем 1994
Оскар 1995
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1994
Golden Lion
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Победитель
UNESCO Award
Победитель
Best Film in Competition
Победитель
Kodak Award
Победитель
FIPRESCI Prize
Победитель
Best Film
Победитель
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Победитель
Best Film in Competition
Победитель
Best Actor
Победитель
Best Film in Competition
Победитель
Best Film
Победитель
Catholic Cinema Clubs Award
Победитель
