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Киноафиша Новости Юлия Пересильд отправляется в Грузию к Евгению Цыганову в трейлере драмы «Нина»

Юлия Пересильд отправляется в Грузию к Евгению Цыганову в трейлере драмы «Нина»

3 ноября 2023 16:40
Юлия Пересильд отправляется в Грузию к Евгению Цыганову в трейлере драмы «Нина»

В прокат фильм выйдет 30 ноября.

Кинокомпания «Наше кино» совместно с Pan-Atlantic Studio и онлайн-кинотеатром KION выпустили трейлер драматического фильма «Нина». Главные роли исполнили звезды российского кино Юлия Пересильд («Вызов»), Кирилл Кяро («Эпидемия») и Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»).

В центре сюжета — молодая женщина Нина (Пересильд), ведущая размеренную и счастливую жизнь со своим мужем (Кяро) и сыном. Это равновесие нарушается, когда Нине неожиданно звонит ее бывший возлюбленный Руслан (Цыганов). Он сообщает, что страдает от тяжелой болезни и просит Нину приехать к нему в Тбилиси — именно там они некогда провели свои самые лучшие дни вместе. Супруг Нины не возражает против поездки, поскольку всецело ей доверяет. Он считает, что жена имеет право попрощаться с некогда необычайно близким человеком. Нина тоже вовсе не думает о чем-то, кроме дружеской встречи, однако на деле это путешествие кардинально влияет на судьбу каждого члена этого любовного треугольника.

Сняла «Нину» Оксана Бычкова по сценарию Любови Мульменко. Мировая премьера картины состоялась ранее в этом году на Международном кинофестивале в Шанхае. После фильм был показан на кинофестивалях в Сан-Себастьяне и Выборге.

Фото: «Наше кино»
Елена Королева
Елена Королева
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