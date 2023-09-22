Вместо тренинга: 5 новых женских фильмов о поиске себя

Главная героиня Лена — школьная учительница, которая, пока обучала других, сама разучилась радоваться жизни. А поскольку беда не приходит одна, Лена в одночасье лишается и любимой работы, и мужа, который оказался изменником. Корень всех бед героиня решает отыскать в себе и отправляется на тренинг личностного роста под названием «Стать богиней». Это событие оказывается судьбоносным для Лены, а из зала она выходит обновленной и полной силой. Пробудившаяся в ней вера в себя служит магнитом для других, притягивая в жизнь Лены и новые знакомства, и долгожданные перемены. Но выясняется, что полученного заряда вдохновения на тренинге не хватит надолго, а настоящее счастье вернется к ней не благодаря гуру-самозванцу, а личным усилиям.

«Я — богиня» — режиссерский дебют актрисы Ольги Дибцевой, которая также отвечает за сценарий фильма, написанный в соавторстве с Александром Собичевским. Главные роли в картине исполнили Александра Бортич («Фишер»), Антон Васильев («Хрустальный»), Антон Филипенко («Давай разведемся!»), Степан Девонин («Мир! Дружба! Жвачка!») и другие.

Я — богиня

Еще одна свежая картина с женской оптикой о поиске себя в мире и профессии. Главные героини Соня и Маша — актрисы, мечтающие покорить творческую Москву. Главной заводилой в их тандеме является приезжая Маша, которая всеми силами пытается пробиться на профессиональный олимп. Девушки посещают бесконечные кастинги, слышат неприятные отказы и почти отчаиваются добиться успеха, пока однажды им все же не улыбается судьба — они получают роли в большом историческом проекте, где им выпадает шанс сыграть с настоящими звездами экрана. Но путь к долгожданной славе оказывается тернист и коварен, а наверху может оказаться холоднее и более одиноко, чем казалось на старте пути.

«Как звезды» — тоже режиссерский дебют, который пополняет ряды отечественных женщин-режиссеров. Постановщица Мария Лойтер также написала сценарий фильма, в котором принимали активное участие исполнительницы главных ролей Наталья Земцова и Надежда Иванова, вписавшие в сюжет личный опыт покорения Москвы. Компанию на экране им составили Юлия Снигирь и Гела Месхи.

Как звезды

Главная героиня Нина (Юлия Пересильд) живет тихой и размеренной жизнью в браке с мужем Вовой (Кирилл Кяро), но мысли и сердце ее не здесь. Однажды ее ежедневную рутину, напоминающую летаргический сон, нарушает звонок из прошлого — от бывшего возлюбленного Руслана (Евгений Цыганов). Он тяжело болен и просит Нину приехать к нему в Грузию, чтобы успеть проститься. Муж героини уважает ее решение, и Нина отправляется в путь. Так начинается ее сложное и болезненное путешествие между прошлым и настоящим, двумя любимыми мужчинами, но самое главное — вглубь себя, чтобы попытаться отыскать новый смысл в старой и утратившей былую остроту жизни.

До выхода в российский прокат лента Оксаны Бычковой стала единственной картиной-участницей Шанхайского кинофестиваля — 2023. Хотя сейчас проекту сопутствуют не новости о западных премьерах, а скандалы о внутренней кухне создания фильма. Режиссер ленты Оксана Бычкова заявила, что не имела возможности согласовать итоговый монтаж фильма, и обвинила продюсеров в обмане. Последние выпустили с публичным заявлением, в котором рассказали свою версию событий. Хочется надеяться, что, подобно тому, как героиня Пересильд находит выход из тупиковой ситуации в своей жизни, авторы картины сумеют найти выход из сложившегося конфликта интересов.

Нина

Юная Аманда росла одиночкой и никогда не испытывала дефицита в общении с другими людьми, но в канун своего 25-летия впервые задумалась о том, что ей очень не хватает близких людей рядом. Испугавшись будущего в полном одиночестве, девушка решает кардинально изменить свою жизнь. Для этого она отправляется к своей подруге детства Ребекке, которую пытается убедить в том, что они по-прежнему лучшие друзья.

«Аманда» — искренняя и завораживающая история взросления и поиска себя в подростковом возрасте — времени, когда детство уже закончилось, а взрослая жизнь еще по-настоящему не началась. Картина является режиссерским дебютом постановщицы Каролины Кавалли. До выхода в российский прокат лента уже была показана на прошлогодних смотрах в Венеции и Торонто.

Аманда

Эта картина — общее детище целого собрания режиссеров, некоторые из фамилий которых отсылают нас к известным кинематографичным династиям, например Ксан Кассаветис и Джиа Коппола.

В центре сюжета — запутавшаяся в своей жизни Джейн (звезда «Сообщества» Гиллиан Джейкобс). Чтобы разобраться с собой и выйти из личного тупика после смерти мамы, Джейн решается на большое автомобильное путешествие, которое должно помочь ей выйти из жизненного застоя. В самых отдаленных уголках Америки ее поджидают новые знакомства и старые знакомые, невероятные приключения и даже собственный двойник — то ли девушка, то ли видение, воплощающее в себе всю накопившуюся боль Джейн, рвущуюся на волю.