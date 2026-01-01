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Микеле Брави
Микеле Брави Michele Bravi
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Микеле Брави

Michele Bravi

Дата рождения
19 декабря 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Стрелец
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Монтеросси 6.6
Монтеросси (2022)
Аманда 6.5
Аманда (2022)
Пластичный Рим 5.3
Пластичный Рим (2026)

Фильмография Микеле Брави

Пластичный Рим 5.3
Пластичный Рим Roma elastica
комедия, драма 2026, Франция / Италия
Монтеросси 6.6
Монтеросси
драма, криминал, триллер 2022, Италия
Аманда 6.5
Аманда Amanda
драма 2022, Италия
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