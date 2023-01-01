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Мария Бах Хансен
Marie Bach Hansen
Киноафиша
Персоны
Мария Бах Хансен
Мария Бах Хансен
Marie Bach Hansen
Дата рождения
28 июня 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Borum, Дания
Популярные фильмы
Иллюзия побега
(2023)
7.2
Фильмография Мария Бах Хансен
Жанр
Все
Драма
Триллер
Год
Все
2023
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7.2
Иллюзия побега
Superposition
драма, триллер
2023, Дания / Финляндия / Швеция
Билеты
Новости о Мария Бах Хансен
Отправившаяся на отдых в лес семья переживает кошмар в трейлере хоррора «Иллюзия побега»
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