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Киноафиша Новости Отправившаяся на отдых в лес семья переживает кошмар в трейлере хоррора «Иллюзия побега»

Отправившаяся на отдых в лес семья переживает кошмар в трейлере хоррора «Иллюзия побега»

5 мая 2023 15:53
Отправившаяся на отдых в лес семья переживает кошмар в трейлере хоррора «Иллюзия побега»

Главные герои сталкиваются со своими двойниками.

Прокатная компания «Про:взгляд» выпустила дублированный трейлер скандинавского психологического хоррора с элементами мистики «Иллюзия побега» о паре хипстеров, столкнувшихся в глухом лесу с жуткими копиями самих себя. Фильм стартует в отечественных кинотеатрах 25 мая.

В рамках промокампании прокатчик решил провести эксперимент, который до этого не делали в России — официальный постер был создан с использованием нейросетей. Плакат получился настолько удачным, что теперь его планируют использовать на предстоящем Каннском кинорынке.

Отправившаяся на отдых в лес семья переживает кошмар в трейлере хоррора «Иллюзия побега»

В центре сюжета окажется городская пара в лице Стине и Тейт, а также их ребенок. В поисках идеального места для жизни и творчества они отправляются в необитаемый лес, где начинают вести бытовую хронику в совместном подкасте. Идиллия рушится, когда они встречают незнакомцев, которые оказываются их двойниками.

Ведущие роли в картине сыграли Миккель Боэ Фельсгор («Каштановый человечек»), Мария Бах Хансен («Последний Вермеер») и юный дебютант Мило Ольсен. Режиссером ленты выступила Каролине Люнгбю («Острые локти, разбитые коленки»). Сценарий вместе с ней написал Миккел Бак Серенсен («Шальные деньги»).

Фото: TruskNordisk
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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