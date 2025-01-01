Наливайте какао и берите плед: 5 сериалов Netflix, которые идеально подойдут для просмотра осенью

«Дом дракона» потому и не дотягивает до «Игры престолов», ведь в нем исключили важного персонажа: он бы спас сюжет

Думали, это для красоты? А вот и нет! Зачем Т-800 всегда надевает солнцезащитные очки в «Терминаторе»

Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»

Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей

Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить

Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз»

Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам

Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке

Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon