«Шрэк 5» перенесен на 2027 год

Кинокомпания Universal и анимационная студия DreamWorks отложили релиз пятой части «Шрэка» с 23 декабря 2026 года на 30 июня 2027 года. Это уже второй перенос «Шрэка 5», чья премьера изначально была намечена на июль 2026 год. Причины отсрочки не раскрываются. Примечательно, что на счету Universal уже несколько мультфильмов, которые стали хитами проката, выйдя летом. В их числе «Гадкий я», «Как приручить дракона 2» и «Братья Супер Марио в кино».

Если «Шрэк 5» выйдет в конце июня 2027 года, то ему придется конкурировать «Человеком-пауком: За пределами Вселенной», который станет заключительной частью анимационной трилогии о приключениях Майлза Моралеса.

Релиз «Шрэка 5» состоится спустя четверть века после премьеры оригинального «Шрэка» (2001). В новой части главных героев в оригинале вновь озвучат Майк Майерс (Шрэк), Эдди Мерфи (Осел) и Кэмерон Диас (Фиона). Компанию им составит Зендея, которая подарит голос Фелиции, выросшей дочери Шрэка и Фионы. Эта героиня была показана в тизере, который был представлен в феврале 2025 года. Ролик вызвал волну обсуждений в соцсетях. Многим фанатам не понравилась непривычная компьютерная рисовка. Режиссерами выступают Уолт Дорн, Конрад Вернон и Брэд Эблесон.