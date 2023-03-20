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Киноафиша Новости Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»

Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»

20 марта 2023 13:44
Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»

Продолжение сериала о приключениях маленькой разбойницы и ее косолапого друга выйдет на большие экраны в начале лета.

В сети появился трейлер полнометражного продолжения мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!». Центральных персонажей картины вновь озвучили Юлия Зуникова и Борис Кутневич.

По сюжету, Медведь (Кутневич) загорается идеей отправиться в большое морское путешествие. Ради осуществления мечты он достает из закромов все накопленные нелегким трудом деньги, но его средств оказывается недостаточно. Узнав о задумке своего друга, Маша (Зуникова) решает во что бы то ни стало помочь ему претворить ее в жизнь. Впервые за много лет герои покидают свой уютный лесной дом и отправляются в большой город. Пользуясь всеми благами центра светской жизни, Маша с помощью хитрости устраивает Медведя свадебным фотографом, а сама берет на себя роль его помощницы. Доверенная им торжественная церемония быстро превращается в круговорот веселья, креативного беспорядка и праздника настоящей любви.

Режиссером мультфильма выступил Артем Наумов, ранее работавший над спецвыпусками оригинального сериала, «Маша и Медведь: Оставайтесь дома» и «Маша и Медведь: 12 месяцев». Сценарий написала Мария Большакова («Малышарики», «Оранжевая корова»).

Премьера «Маши и Медведя в кино: Скажите «Ой!» состоится 1 июня 2023 года.

Фото: Animaccord
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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