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Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!» Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Киноафиша Фильмы Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!» Отзывы о мультфильме «Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!» 2023 / Россия
7.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о мультфильме «Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»»

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Алла Симонова 31 мая 2023, 14:15
Оценка
Очень жду этого фильма
31 мая 2023, 14:15 Ответить
Алексей Дмитриевич 31 мая 2023, 22:26
Оценка
жду коллаб с меголодоном!!!!
31 мая 2023, 22:26 Ответить
Худякова Оксана 3 июня 2023, 18:33
Оценка
Это не полнометражка, а сборник новых серий. Не интересный сюжет, нет качественного муз. сопровождения, в общем одни нет! У меня дети 7 и 8, им не понравилось, потому что тупо. В зале были дети 3-4 года, им не понравилось потому что долго.
3 июня 2023, 18:33 Ответить
User 25 июня 2023, 09:14
Оценка
Почему указано 18 +??
25 июня 2023, 09:14 Ответить
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