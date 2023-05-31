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Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Отзывы о мультфильме «Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023 / Россия
Трейлер
7.5
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Алла Симонова
31 мая 2023, 14:15
Оценка
Очень жду этого фильма
31 мая 2023, 14:15
0
0
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Алексей Дмитриевич
31 мая 2023, 22:26
Оценка
жду коллаб с меголодоном!!!!
31 мая 2023, 22:26
0
0
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Худякова Оксана
3 июня 2023, 18:33
Оценка
Это не полнометражка, а сборник новых серий. Не интересный сюжет, нет качественного муз. сопровождения, в общем одни нет! У меня дети 7 и 8, им не понравилось, потому что тупо. В зале были дети 3-4 года, им не понравилось потому что долго.
3 июня 2023, 18:33
0
1
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User
25 июня 2023, 09:14
Оценка
Почему указано 18 +??
25 июня 2023, 09:14
0
0
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