Фильмы
Осведомитель
Награды и номинации фильма Осведомитель
Награды и номинации фильма Осведомитель 1935
Оскар 1936
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1935
Приз за лучший сценарий
Победитель
Best Foreign Film
Номинант
