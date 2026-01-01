Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Вверх по реке
5.9 Рейтинг IMDb: 5.9
Вверх по реке

Вверх по реке

Up the River 18+
О фильме

Двое осужденных Сент Луис и Дэннимора Дэн помогают другому осужденному по имени Стив, который влюбился в осужденную из женской части тюрьмы Джуди. В конце концов, и Стив, и Джуди освобождены из тюрьмы. Они женятся и уезжают в родной город Стива, где никто не догадывается о его преступном прошлом.

Не долго, однако, пара наслаждалась счастливой и мирной жизнью, поскольку их семейное счастье оказалось в руках шантажиста и нечестного продавца Фросби, который знал раньше Джуди…

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1930
Премьера в мире 10 октября 1930
Дата выхода
12 октября 1930 США
Производство Fox Film Corporation
Другие названия
Up the River, Río arriba, Felfelé a folyón, Iz neprilike u nepriliku, Kawakami no bessô, Pe râu în sus, Rio Acima, Risalendo il fiume, W górze rzeki, В затвора, Вверх по реке, 河上の別荘
Режиссер
Джон Форд
Джон Форд
В ролях
Спенсер Трэйси
Спенсер Трэйси
Клер Люче
Уоррен Хаймер
Хамфри Богарт
Хамфри Богарт
Джоан Мари Лос
Все актеры и съемочная группа
5.9
5.9 IMDb
Цитаты
May [Мэй и Джун, близнецы, поют часть песни "Песня заключённого" в телеге с сеном] «Завтра везут меня в новый тюремный дом, Оставляя дорогого мне одиноко, В холодных решётках вокруг меня, И голова на каменном подушке...»
