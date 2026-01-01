Двое осужденных Сент Луис и Дэннимора Дэн помогают другому осужденному по имени Стив, который влюбился в осужденную из женской части тюрьмы Джуди. В конце концов, и Стив, и Джуди освобождены из тюрьмы. Они женятся и уезжают в родной город Стива, где никто не догадывается о его преступном прошлом.



Не долго, однако, пара наслаждалась счастливой и мирной жизнью, поскольку их семейное счастье оказалось в руках шантажиста и нечестного продавца Фросби, который знал раньше Джуди…