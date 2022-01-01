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Узник острова акул
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The Prisoner of Shark Island

Узник острова акул, 1936

1936 / США
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Через несколько часов после того, как был убит президент Линкольн, в дом сельского врача Сэмюэля Мадда постучались проезжие и попросили оказать помощь человеку со сломанной ногой. Доктор и понятия не имеет, что президент мертв, а он оказывает помощь убийце Джону Уилксу Буту. Однако это не спасает его от ареста, когда военные, посланные в погоню, находят в доме доктора разрезанный сапог убийцы. Это послужило доказательством вины врача и привело к пожизненному тюремному заключению в тюрьме на отдаленном острове Мексиканского залива, который получил прозвище «Дьявольский остров».

Сама тюрьма была окружена рвом с водой, заполненным акулами, чтобы если кто из заключенных и вздумал бежать, то все равно бы неминуемо погиб. После периода неминуемо жестокого обращения с ним в связи с его известностью, комендант тюрьмы просит использовать его навыки врача, когда на острове вспыхнула эпидемия желтой лихорадки и практически выкосила половину персонала…

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1936
Премьера в России 12 февраля 1936
Премьера в мире 12 февраля 1936
Возраст 16+
Режиссер
Джон Форд
Джон Форд
В ролях
Уорнер Бакстер
Уорнер Бакстер
Глория Стюарт
Клод Джиллингуотер
Гарри Кэри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Узник острова акул 2 постера
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