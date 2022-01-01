Узник острова акул, 1936

Через несколько часов после того, как был убит президент Линкольн, в дом сельского врача Сэмюэля Мадда постучались проезжие и попросили оказать помощь человеку со сломанной ногой. Доктор и понятия не имеет, что президент мертв, а он оказывает помощь убийце Джону Уилксу Буту. Однако это не спасает его от ареста, когда военные, посланные в погоню, находят в доме доктора разрезанный сапог убийцы. Это послужило доказательством вины врача и привело к пожизненному тюремному заключению в тюрьме на отдаленном острове Мексиканского залива, который получил прозвище «Дьявольский остров».



Сама тюрьма была окружена рвом с водой, заполненным акулами, чтобы если кто из заключенных и вздумал бежать, то все равно бы неминуемо погиб. После периода неминуемо жестокого обращения с ним в связи с его известностью, комендант тюрьмы просит использовать его навыки врача, когда на острове вспыхнула эпидемия желтой лихорадки и практически выкосила половину персонала…