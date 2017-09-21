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Человек, который похож на меня
Киноафиша Фильмы Человек, который похож на меня
Minu näoga onu

Человек, который похож на меня, 2017

2017 / Эстония
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Музыкальный критик Хуго, переживающий депрессию после развода, собирается начать новую жизнь, как вдруг на пороге его дома появляется отец, джазовый музыкант Райво.
Капризный старик заявляет, что его земной путь на исходе и просит, чтобы единственный сын позаботился о нём. Но как только в их жизни появляется привлекательная психотерапевт Мариан, отец и сын начинают соревноваться между собой, чтобы завоевать внимание женщины.
Старый каверзник Райво один за другим устраивает конфузные ситуации, чтобы расстроить романтические планы Хуго.

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 21 сентября 2017
Возраст 12+
Режиссер
Андрес Маймик
В ролях
Роман Баскин
Ээве Киви
Кармен Микивер
Рэйн Толк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человек, который похож на меня 1 постер
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