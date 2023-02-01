Овдовевший Сэм Уортингтон ввязывается в криминальные дела в трейлере триллера «Переливание»

Кинокомпания Saban Films представила трейлер криминального триллера «Переливание». Главные роли исполнили Сэм Уортингтон («Аватар: Путь воды»), Фиби Тонкин («Вавилон»), Мэтью Нэйбл («Покерфейс»), Гилберт Брэдман и Эдвард Кармоди.

Главный герой — оперативник специального подразделения Райан Логан (Уортингтон), попавший в глубокий душевный кризис после того, как его жена Жюстин (Тонкин) трагически погибла в автокатастрофе. Логану трудно наладить контакт с внешним миром, и вскоре его горе начинает негативно сказываться на отношениях с сыном Билли (в разных возрастах героя сыграли Брэдман и Кармоди). Прежде чем Райану удается вернуть свою жизнь в нужное русло, обстоятельства вынуждают его впутаться в опасную криминальную авантюру, чтобы защитить единственного близкого человека.

В ролике показана авария, в которой погибла Жюстин, а также тяжелую жизнь Билли, которому приходится справляться с потерей матери, живя под одной крышей с эмоционально недоступным отцом. В трейлере также можно увидеть, как Логана втягивают в подпольный криминальный мир и как он готовится к бою со своими врагами.

Режиссером картины выступил сам Мэтью Нэйбл, для которого этот проект стал дебютным в качестве постановщика. Фильм во многом основан на его личном опыте отношений с собственным отцом, который также служил в армии, из-за чего семья постоянно переезжала из одной казармы в другую. Ранее Нэйбл в качестве актера уже работал с Уортингтоном над фильмом «По соображениям совести».

«Переливание» выйдет в свет 3 марта.