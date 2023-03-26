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Приключения аргонавтов
Отзывы о мультфильме «Приключения аргонавтов»
Pattie et la colère de Poséidon
Приключения аргонавтов
2022 / Франция
Трейлер
7.6
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 6
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Наталья Воронина
26 марта 2023, 17:45
Оценка
Не зацепило совсем. Мне показалось, что нескладный сюжет, местами отсутствие логики и Боги Олимпа, которые потешаются над людьми делают этот мультфильм очень поверхностным и скучным. Но ребёнку 8 лет понравилось:)
26 марта 2023, 17:45
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olgamitrofanova2013
31 марта 2023, 10:14
Оценка
Хороший мультик
31 марта 2023, 10:14
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0
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Киноафиша.инфо
31 марта 2023, 11:14
в ответ на сообщение
olgamitrofanova2013 от 31 марта 2023, 10:14
Добрый день! Рады, что фильм доставил вам положительные эмоции 😊 Спасибо, что поделились отзывом!
31 марта 2023, 11:14
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Наталия Шабанникова
8 апреля 2023, 09:42
Оценка
это самый хороший мультфильм который я смотрела
😀
8 апреля 2023, 09:42
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kimo777
12 апреля 2023, 10:47
Оценка
Забавный мультик с симпатичными героями. Олимпийские боги, для которых наш мир - что-то среднее между телесериалом и компьютерной игрой - зачет! Детям точно понравится, взрослые тоже посмеются.
12 апреля 2023, 10:47
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