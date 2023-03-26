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Приключения аргонавтов Приключения аргонавтов
Киноафиша Фильмы Приключения аргонавтов Отзывы о мультфильме «Приключения аргонавтов»
Pattie et la colère de Poséidon Приключения аргонавтов 2022 / Франция
7.6 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о мультфильме «Приключения аргонавтов»

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Наталья Воронина 26 марта 2023, 17:45
Оценка
Не зацепило совсем. Мне показалось, что нескладный сюжет, местами отсутствие логики и Боги Олимпа, которые потешаются над людьми делают этот мультфильм очень поверхностным и скучным. Но ребёнку 8 лет понравилось:)
26 марта 2023, 17:45 Ответить
olgamitrofanova2013 31 марта 2023, 10:14
Оценка
Хороший мультик
31 марта 2023, 10:14 Ответить
Киноафиша.инфо 31 марта 2023, 11:14
в ответ на сообщение olgamitrofanova2013 от 31 марта 2023, 10:14
Добрый день! Рады, что фильм доставил вам положительные эмоции 😊 Спасибо, что поделились отзывом!
31 марта 2023, 11:14 Ответить
Наталия Шабанникова 8 апреля 2023, 09:42
Оценка
это самый хороший мультфильм который я смотрела
😀
8 апреля 2023, 09:42 Ответить
kimo777 12 апреля 2023, 10:47
Оценка
Забавный мультик с симпатичными героями. Олимпийские боги, для которых наш мир - что-то среднее между телесериалом и компьютерной игрой - зачет! Детям точно понравится, взрослые тоже посмеются.
12 апреля 2023, 10:47 Ответить
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