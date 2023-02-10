Животные отправляются в морское путешествие в трейлере мультфильма «Приключения аргонавтов»

В сети появился дублированный трейлер французской анимационной ленты «Приключения аргонавтов». Прокатная компания «Вольга» организует отечественный релиз семейного фэнтези в период весенних каникул — 30 марта.

В центре повествования окажется храбрая мышка Пэтти, проживающая в самом сердце Древней Греции — в этом месте нет никаких границ и возможно абсолютно все. Ее кумирами являются местные герои и древние боги, но Пэтти безумно хочется самой прочувствовать дух приключений. Ее приятель, большой пушистый кот Сэм, всячески ограждает любознательную подругу от различных опасностей, но однажды сама судьба преподносит им неожиданный сюрприз. Их мирный городок угрожает разрушить легендарный морской бог Посейдон, из-за чего Пэтти и Сэму приходится отправиться в головокружительное путешествие, полное невероятных открытий.

За режиссуру и сценарий мультфильма отвечают Давид Ало, Эрик Тости и Жан-Франсуа Тости — создатели анимационной ленты «Маугли дикой планеты». В оригинальный голосовой каст вошли Пьер Ришар, Кейси Чейз, Кристоф Лемуан, Эммануэль Кюртиль, Мишель Туро, Франц Конфьак, Жером Паувельс, Барбара Тиссье, Пол Борн и Эммануэль Гарихо.