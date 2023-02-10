Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Одиноки вместе" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Животные отправляются в морское путешествие в трейлере мультфильма «Приключения аргонавтов»

Животные отправляются в морское путешествие в трейлере мультфильма «Приключения аргонавтов»

10 февраля 2023 17:47
Животные отправляются в морское путешествие в трейлере мультфильма «Приключения аргонавтов»

Главным героям предстоит защитить родной дом от самого Посейдона.

В сети появился дублированный трейлер французской анимационной ленты «Приключения аргонавтов». Прокатная компания «Вольга» организует отечественный релиз семейного фэнтези в период весенних каникул — 30 марта.

В центре повествования окажется храбрая мышка Пэтти, проживающая в самом сердце Древней Греции — в этом месте нет никаких границ и возможно абсолютно все. Ее кумирами являются местные герои и древние боги, но Пэтти безумно хочется самой прочувствовать дух приключений. Ее приятель, большой пушистый кот Сэм, всячески ограждает любознательную подругу от различных опасностей, но однажды сама судьба преподносит им неожиданный сюрприз. Их мирный городок угрожает разрушить легендарный морской бог Посейдон, из-за чего Пэтти и Сэму приходится отправиться в головокружительное путешествие, полное невероятных открытий.

За режиссуру и сценарий мультфильма отвечают Давид Ало, Эрик Тости и Жан-Франсуа Тости — создатели анимационной ленты «Маугли дикой планеты». В оригинальный голосовой каст вошли Пьер Ришар, Кейси Чейз, Кристоф Лемуан, Эммануэль Кюртиль, Мишель Туро, Франц Конфьак, Жером Паувельс, Барбара Тиссье, Пол Борн и Эммануэль Гарихо.

Фото: TAT Productions
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Они среди нас: 8 самых страшных фильмов ужасов о демонах Они среди нас: 8 самых страшных фильмов ужасов о демонах Читать далее 8 февраля 2023
Тест: угадай известного киноперсонажа по его полному имени Тест: угадай известного киноперсонажа по его полному имени Читать далее 10 февраля 2023
Не только «Ты»: 10 фильмов и сериалов о сталкерах и преследовании Не только «Ты»: 10 фильмов и сериалов о сталкерах и преследовании Читать далее 8 февраля 2023
Тест: есть ли в тебе сталкерский потенциал? Тест: есть ли в тебе сталкерский потенциал? Читать далее 9 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Фишер», новый сезон «Ты» и байопик про Раневскую Что смотреть на выходных: «Фишер», новый сезон «Ты» и байопик про Раневскую Читать далее 10 февраля 2023
Тест: угадай, какие цитаты принадлежат Раневской Тест: угадай, какие цитаты принадлежат Раневской Читать далее 8 февраля 2023
Главный фильм в День всех влюбленных 2023 года: 10 интересных фактов о «Моей пиратской свадьбе» Главный фильм в День всех влюбленных 2023 года: 10 интересных фактов о «Моей пиратской свадьбе» Читать далее 9 февраля 2023
Тайна за семью печатями: 10 интересных фактов о Хогвартсе, которых не было в фильмах Тайна за семью печатями: 10 интересных фактов о Хогвартсе, которых не было в фильмах Читать далее 10 февраля 2023
Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума Читать далее 9 февраля 2023
Сестринская любовь, она такая: Киноафиша приглашает на показ 3 сезона сериала «Сама дура» Сестринская любовь, она такая: Киноафиша приглашает на показ 3 сезона сериала «Сама дура» Читать далее 10 февраля 2023
Related video