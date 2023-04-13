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Паранормальные явления. Отель призраков
Отзывы о фильме «Паранормальные явления. Отель призраков»
Mean Spirited
Паранормальные явления. Отель призраков
2022 / США
Трейлер
4.4
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 4.7
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Александр Беляев
13 апреля 2023, 09:01
Оценка
Худший фильм из всей серии. Люди не ходите и не тратте время на этот шедевр.
Худший фильм что видел.
13 апреля 2023, 09:01
1
0
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Александр Беляев
13 апреля 2023, 09:02
Оценка
Фильм дно. Худший из худших.
13 апреля 2023, 09:02
1
0
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Киноафиша.инфо
13 апреля 2023, 11:22
в ответ на сообщение
Александр Беляев от 13 апреля 2023, 09:02
Здравствуйте! Жаль, что фильм не оправдал ваших ожиданий. Спасибо за отзыв!
13 апреля 2023, 11:22
0
0
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Тамара Джафарова
14 апреля 2023, 17:05
Оценка
Ужасный , даже не скажешь что ужастик , сэкономте свое время , на что то лучшее .
14 апреля 2023, 17:05
1
0
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Лилия Хасанова
15 апреля 2023, 01:54
Оценка
Еле просидели этот фильм. Даже дома смотреть не стоит.
15 апреля 2023, 01:54
0
0
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ivanshmodin
16 апреля 2023, 16:04
Оценка
Самый худший фильм который смотрел в кино за всю жизнь. три раза засыпал. Будили только громкие эффекты. зря потраченные деньги. Рекомендую этот фильм не смотреть!
16 апреля 2023, 16:04
2
0
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Киноафиша.инфо
16 апреля 2023, 17:13
в ответ на сообщение
ivanshmodin от 16 апреля 2023, 16:04
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился☹️ Спасибо, что поделились впечатлениями!
16 апреля 2023, 17:13
0
0
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Александр Вин
17 апреля 2023, 16:43
Оценка
Да, это самое дно, сложно придумать что-то хуже. Такое впечатление, что сценарист, режиссёр и актёры просто издеваются над зрителями.
17 апреля 2023, 16:43
1
0
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Анастасия Курмышкина
22 апреля 2023, 06:32
Оценка
Ставлю пол звезды потому что надо что-то поставить
Фильм худший из худших ,ладно хоть билет стоил 150 рублей .
22 апреля 2023, 06:32
0
0
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Хоуп Майколсон
22 апреля 2023, 08:02
Оценка
самый худший фильм который я смотрела.
это даже ужасом не назвать.
зря потратила деньги и время.
22 апреля 2023, 08:02
0
0
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Киноафиша.инфо
22 апреля 2023, 11:55
в ответ на сообщение
Хоуп Майколсон от 22 апреля 2023, 08:02
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился☹️ Спасибо, что поделились впечатлениями!
22 апреля 2023, 11:55
0
0
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Никита Кулешов
25 апреля 2023, 13:19
Оценка
🤮🤮🤮
25 апреля 2023, 13:19
0
0
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Альбина Омарова
25 апреля 2023, 21:39
Оценка
Совершенно не страшный фильм. Даже не на один раз…
25 апреля 2023, 21:39
0
0
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Худший фильм что видел.
Фильм худший из худших ,ладно хоть билет стоил 150 рублей .
это даже ужасом не назвать.
зря потратила деньги и время.
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