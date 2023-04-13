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Паранормальные явления. Отель призраков Паранормальные явления. Отель призраков
Киноафиша Фильмы Паранормальные явления. Отель призраков Отзывы о фильме «Паранормальные явления. Отель призраков»
Mean Spirited Паранормальные явления. Отель призраков 2022 / США
4.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Паранормальные явления. Отель призраков»

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Александр Беляев 13 апреля 2023, 09:01
Оценка
Худший фильм из всей серии. Люди не ходите и не тратте время на этот шедевр.
Худший фильм что видел.
13 апреля 2023, 09:01 Ответить
Александр Беляев 13 апреля 2023, 09:02
Оценка
Фильм дно. Худший из худших.
13 апреля 2023, 09:02 Ответить
Киноафиша.инфо 13 апреля 2023, 11:22
в ответ на сообщение Александр Беляев от 13 апреля 2023, 09:02
Здравствуйте! Жаль, что фильм не оправдал ваших ожиданий. Спасибо за отзыв!
13 апреля 2023, 11:22 Ответить
Тамара Джафарова 14 апреля 2023, 17:05
Оценка
Ужасный , даже не скажешь что ужастик , сэкономте свое время , на что то лучшее .
14 апреля 2023, 17:05 Ответить
Лилия Хасанова 15 апреля 2023, 01:54
Оценка
Еле просидели этот фильм. Даже дома смотреть не стоит.
15 апреля 2023, 01:54 Ответить
ivanshmodin 16 апреля 2023, 16:04
Оценка
Самый худший фильм который смотрел в кино за всю жизнь. три раза засыпал. Будили только громкие эффекты. зря потраченные деньги. Рекомендую этот фильм не смотреть!
16 апреля 2023, 16:04 Ответить
Киноафиша.инфо 16 апреля 2023, 17:13
в ответ на сообщение ivanshmodin от 16 апреля 2023, 16:04
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился☹️ Спасибо, что поделились впечатлениями!
16 апреля 2023, 17:13 Ответить
Александр Вин 17 апреля 2023, 16:43
Оценка
Да, это самое дно, сложно придумать что-то хуже. Такое впечатление, что сценарист, режиссёр и актёры просто издеваются над зрителями.
17 апреля 2023, 16:43 Ответить
Анастасия Курмышкина 22 апреля 2023, 06:32
Оценка
Ставлю пол звезды потому что надо что-то поставить
Фильм худший из худших ,ладно хоть билет стоил 150 рублей .
22 апреля 2023, 06:32 Ответить
Хоуп Майколсон 22 апреля 2023, 08:02
Оценка
самый худший фильм который я смотрела.
это даже ужасом не назвать.
зря потратила деньги и время.
22 апреля 2023, 08:02 Ответить
Киноафиша.инфо 22 апреля 2023, 11:55
в ответ на сообщение Хоуп Майколсон от 22 апреля 2023, 08:02
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился☹️ Спасибо, что поделились впечатлениями!
22 апреля 2023, 11:55 Ответить
Никита Кулешов 25 апреля 2023, 13:19
Оценка
🤮🤮🤮
25 апреля 2023, 13:19 Ответить
Альбина Омарова 25 апреля 2023, 21:39
Оценка
Совершенно не страшный фильм. Даже не на один раз…
25 апреля 2023, 21:39 Ответить
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