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Киноафиша Новости «Дэдпул 3», «Веном 3», «Блэйд» и другие ожидаемые блокбастеры получили новые даты выхода

«Дэдпул 3», «Веном 3», «Блэйд» и другие ожидаемые блокбастеры получили новые даты выхода

10 ноября 2023 12:55
«Дэдпул 3», «Веном 3», «Блэйд» и другие ожидаемые блокбастеры получили новые даты выхода

Голливуд возвращается к нормальной работе по окончании забастовок.

9 ноября стало известно об окончании длившейся 118 дней забастовки Гильдии актеров Америки, что позволило голливудским мейджорам возобновить работу над своими текущими проектами. Напомним, что ранее была прекращена начавшаяся в мае забастовка Гильдии сценаристов Америки. Из-за простоя в работе студиям пришлось подкорректировать свои графики релизов, перенеся премьеры ряда крупных фильмов.

Корпорация Disney, частью которой является студия Marvel, сообщила о том, что долгожданный триквел «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом выйдет в американский прокат 26 июля 2024 года.

Релиз «Первого мстителя: Новый мировой порядок» был перенесен на девять месяцев — теперь премьера фильма с Энтони Маки в роли нового Капитана Америка намечена на 14 февраля 2025 года.

Релиз «Громовержцев», также входящих в киновселенную Marvel, был перенесен с 20 декабря 2024 года на 25 июля 2025 года.

Многострадальный «Блэйд» с Махершалой Али тоже был перенесен на девять месяцев — с 15 декабря 2025 года на 7 ноября 2025 года.

Новую дату премьеры также получил «Муфаса: Король лев» — приквел «Короля Льва» выйдет в свет 20 декабря 2024 года.

В то же время студия Sony объявила, что «Веном 3» с Томом Харди будет выпущен 8 ноября 2024 года (изначально релиз был запланирован на 12 июля 2024 года).

Также стало известно, что съемки «Супермена: Наследие» начнутся весной 2024 года. Режиссер и сценарист Джеймс Ганн намерен уложиться в изначально намеченные сроки, выпустив фильм в июне 2025 года. Напомним, эта картина положит начало новой киновселенной DC.

Окончание забастовки Гильдии актеров позволило также возобновить съемки «Гладиатора 2», «Битлджуса 2», нового фильма Клинта Иствуда «Присяжный номер 2» и других крупных проектов.

Фото: 20th Century Fox
Елена Королева
Елена Королева
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