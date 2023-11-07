Неутомимый Ридли Скотт уже работает над новым фильмом

Режиссер будет продолжать снимать кино до тех пор, пока позволяет здоровье.

Знаменитый режиссер и продюсер Ридли Скотт, готовящий представить свой исторический блокбастер «Наполеон» с Хоакином Фениксом, а также работающий над сиквелом оскароносного «Гладиатора», вовсе не помышляет о завершении карьеры. 86-летний британский кинематографист дал объемное интервью престижному журналу The New Yorker, в котором поделился своими дальнейшими творческими планами.

Скотт сообщил, что после «Наполеона» и «Гладиатора 2» выпустит вестерн, для которого уже готова раскадровка. На данный момент творческая команда проекта занимается поиском подходящих локаций для съемок. Никаких других подробностей пока нет. В богатой карьере Скотта вестернов пока не было, если не причислять к этому жанру «Советника» (2013) по сценарию классика американской литературы Кормака Маккарти.

Мировая премьера «Наполеона», чья рекламная компания сейчас в самом разгаре, состоится 20 ноября. Что до «Гладиатора 2», то съемки этого фильма были приостановлены из-за забастовки Гильдии актеров Америки. Релиз намечен на 21 ноября 2024. Вероятно, именно простой в работе над сиквелом «Гладиатора» позволил Скотту взяться за свой пока безымянный вестерн.