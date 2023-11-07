Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Наследник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Неутомимый Ридли Скотт уже работает над новым фильмом

Неутомимый Ридли Скотт уже работает над новым фильмом

7 ноября 2023 16:36
Неутомимый Ридли Скотт уже работает над новым фильмом

Режиссер будет продолжать снимать кино до тех пор, пока позволяет здоровье.

Знаменитый режиссер и продюсер Ридли Скотт, готовящий представить свой исторический блокбастер «Наполеон» с Хоакином Фениксом, а также работающий над сиквелом оскароносного «Гладиатора», вовсе не помышляет о завершении карьеры. 86-летний британский кинематографист дал объемное интервью престижному журналу The New Yorker, в котором поделился своими дальнейшими творческими планами.

Скотт сообщил, что после «Наполеона» и «Гладиатора 2» выпустит вестерн, для которого уже готова раскадровка. На данный момент творческая команда проекта занимается поиском подходящих локаций для съемок. Никаких других подробностей пока нет. В богатой карьере Скотта вестернов пока не было, если не причислять к этому жанру «Советника» (2013) по сценарию классика американской литературы Кормака Маккарти.

Мировая премьера «Наполеона», чья рекламная компания сейчас в самом разгаре, состоится 20 ноября. Что до «Гладиатора 2», то съемки этого фильма были приостановлены из-за забастовки Гильдии актеров Америки. Релиз намечен на 21 ноября 2024. Вероятно, именно простой в работе над сиквелом «Гладиатора» позволил Скотту взяться за свой пока безымянный вестерн.

Фото: Tom Jamieson/Redux
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Семьянина Марка Уолберга настигает его шпионское прошлое в трейлере комедии «Семейный план» Семьянина Марка Уолберга настигает его шпионское прошлое в трейлере комедии «Семейный план» Читать далее 7 ноября 2023
Кингпин произносит монолог под дулом пистолета глухонемой супергероини в трейлере сериала «Эхо» Кингпин произносит монолог под дулом пистолета глухонемой супергероини в трейлере сериала «Эхо» Читать далее 6 ноября 2023
Бри Ларсон вступает в эпичную битву в финальном трейлере «Капитана Марвел 2» Бри Ларсон вступает в эпичную битву в финальном трейлере «Капитана Марвел 2» Читать далее 7 ноября 2023
5 свежих пугающих триллеров, которые держат в напряжении от начала до конца 5 свежих пугающих триллеров, которые держат в напряжении от начала до конца Читать далее 6 ноября 2023
Леденящие душу истории: 7 лучших фильмов ужасов 2023 года Леденящие душу истории: 7 лучших фильмов ужасов 2023 года Читать далее 5 ноября 2023
Создатели «Рататуя» представляют: вышел трейлер мультфильма «Волшебное приключение Да Винчи» Создатели «Рататуя» представляют: вышел трейлер мультфильма «Волшебное приключение Да Винчи» Читать далее 6 ноября 2023
Вы не поверите: как сейчас выглядят 12 актеров, от которых все были без ума Вы не поверите: как сейчас выглядят 12 актеров, от которых все были без ума Читать далее 7 ноября 2023
Девочка разыскивает волшебный артефакт в трейлере фэнтези «Тайна заколдованного зеркала» Девочка разыскивает волшебный артефакт в трейлере фэнтези «Тайна заколдованного зеркала» Читать далее 6 ноября 2023
Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы Читать далее 3 ноября 2023
Жители многоэтажки обсуждают свои проблемы в трейлере ситкома «Внутренняя мимперия» Жители многоэтажки обсуждают свои проблемы в трейлере ситкома «Внутренняя мимперия» Читать далее 7 ноября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше