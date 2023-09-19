Питер Динклэйдж заводит интрижку с Марисой Томей в трейлере ромкома «Иди ко мне, детка»

Кинопрокатная компания «Парадиз» выпустит в легальный российский прокат любопытную романтическую комедию «Иди ко мне, детка», главные роли в которой исполнили обладательницы «Оскара» Энн Хэтэуэй и Мариса Томей, а также звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж.

В центре сюжета — создающий оперы композитор Стивен (Динклэйдж), пребывающий в творческом кризисе. Ему срочно нужно сдать очередное произведение, однако никаких стоящих идей у него нет. Усугубляет ситуацию пассивная супруга Патриша (Хэтэуэй), которая избегает не только секса со Стивеном, но и вообще общения с ним. Однажды, гуляя с собакой, Стивен знакомится с капитаном буксира по имени Катрина (Томей). Оказавшись в каюте у новой знакомой, Стивен вступает с женщиной в интимную связь.

Впоследствии Стивен использует этот опыт, чтобы сочинить новую оперу, которая оборачивается триумфом. После этого Катрина заявляет Стивену, что никогда его не оставит, тем самим ставя мужчину в крайне затруднительное положение. Кроме того, ранее Картина уже привлекалась к ответственности за сталкерство.

В фильме также сыграл Ивэн Эллисон, воплотивший сына Стивена и Патриши. По сюжету, он заводит роман с девушкой по имени Тереза (Харлоу Джейн), но эти отношения ставят под угрозу будущее каждого из них.

Сняла фильм по собственному сценарию режиссер Ребекка Миллер («План Мэгги», «Частная жизнь Пиппы Ли», «Баллада о Джеке и Роуз»).

В России «Иди ко мне, детка» выйдет 12 ноября.