Наша рецензия

16 февраля стартовал 73-й Берлинский международный кинофестиваль, фильмом открытия которого стала новая лента американской режиссерки Ребекки Миллер She Came to Me (перевели пока название на русский как «Иди ко мне, детка»). Звездный каст в лицах Марисы Томей, Питера Динклейджа и Энн Хэтэуэй тоже прилагается. Рассказываем, что происходит за эти почти два часа хронометража. Иди ко мне, детка! В Нью-Йорке живет невероятного таланта оперный композитор Стивен со…