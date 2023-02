«Иди ко мне, детка!»: Рецензия Киноафиши

16 февраля стартовал 73-й Берлинский международный кинофестиваль, фильмом открытия которого стала новая лента американской режиссерки Ребекки Миллер She Came to Me (перевели пока название на русский как «Иди ко мне, детка»). Звездный каст в лицах Марисы Томей, Питера Динклейджа и Энн Хэтэуэй тоже прилагается. Рассказываем, что происходит за эти почти два часа хронометража.

В Нью-Йорке живет невероятного таланта оперный композитор Стивен со своей женой-психотерапевтом Патришей и ее сыном-подростком. Конечно, у него творческий кризис и он никак не может написать новую и виртуозную композицию для театра, в академии мужчина также прекратил преподавать, поэтому каждый день пытается выйти и ментальной черной дыры. Когда у него сильные панические атаки, Патриша специально из сейфа-сумочки достает таблетки для него, и вроде день становится лучше. Однажды жена уже не выдержала его депрессивного состояния и заставила выйти на улицу с собакой на прогулку. Рандеву оказалось необычным, так как в надежде напиться и забыться Стивен встречает Катрину в никудышном баре. У женщины, вообще-то, своя лодка, и она настоящий капитан американских рек. Катрина приглашает Стивена к себе и признается, что больна романтикой, просто одержима ею. Встреча с женщиной в баре становится для него роковой, и он наконец выходит из творческого кризиса. Параллельно фильм рассказывает об отношениях сына Патриши и дочери их уборщицы.

В один абзац описание картины просто невозможно уместить, а писать клише-фразу, что талантливый композитор выходит из творческого кризиса после секса с незнакомкой, — дешево и избито, да и лента практически не об этом. She Came to Me можно перевести буквально или же литературно, но точно не как «Иди ко мне, детка», хотя, если мы рассматриваем фильм как китч-историю, очень даже подходит. Заглавное “She” здесь необязательно может относиться к человеку, а к любому явлению: озарение, Бог, Мадонна, воля, мужество и, в конце концов, любовь. Все перечисленные категории разными способами появляются в жизни главных героев и кардинально меняют их мировоззрение и установки. Любовь, иди ко мне, детка! Ох, Мадонна, иди ко мне, детка! Такое заигрывание отлично подходит к китч-эстетике, а больше мы не можем вам рассказать, потому что спойлерить не очень хочется.

Если же отставить китчевую основу, то картину Ребекки Миллер можно воспринимать как пародию на романтические фильмы. Сколько было просмотрено комедий, мелодрам, драм и фэнтези с явной любовной линией. В «Иди ко мне, детка» собраны все возможные сценарные идеи романтических фильмов: тут композитор в кризисе, психотерапевт и пациент, прогулка по воде на лодке, современные Ромео и Джульетта, там даже какая-то косплей-пати времен Гражданской войны, где все переодеваются в костюмы той эпохи. Настоящий сюр, а на фоне играет опера про женщину-капитана, убивающую мужчин топором.

Если смотреть на безумие в фильме Ребекки Миллер под таким углом, то под конец истории уже не хочется, чтобы картина заканчивалась. Лента становится чистым guilty pleasure и с китчем, и с пародийными элементами. А вот если воспринимать фильм серьезно, то, увы, можно уйти сразу после первых 20 минут.

