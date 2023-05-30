«Непосредственно Каха. Другой фильм» возглавил российский прокат, сместив «Вызов»

Нашумевшая российская космодрама «Вызов» лишилась лидерской позиции в кинопрокате. Новым фаворитом зрителей стала комедия «Непосредственно Каха. Другой фильм». За первые дни в кинотеатрах картина заработала 151 млн рублей. Динамика сборов свидетельствует о высоком ажиотаже среди поклонников, но посредственном со стороны массового зрителя. Несмотря на тот факт, что для кинопроектов подобного жанра данная сумма является в целом довольно внушительным результатом, оригинальный фильм, вышедший в прокат в ноябре 2020 года, добился большего успеха. Тогда стартовые сборы составили 224 млн рублей, а итоговые превысили 548 млн рублей.

В свой шестой уик-энд «Вызов» добавил в свой актив 47,5 млн рублей. В данный момент бокс-офис снятой на МКС ленты составляет солидные 1,665 млрд рублей. Рубеж в 5 миллионов проданных билетов был преодолен по России в субботу (по СНГ в пятницу). Сейчас фильм занимает вторую позицию в списке самых кассовых релизов 2023 года, уступая лишь «Чебурашке», чьи общие сборы превышают 7 млрд рублей.

Также в странах СНГ без России и Белоруссии идут голливудские блокбастеры «Форсаж 10» и «Русалочка», но по понятным причинам их сборы достаточно скромные: приблизительно 211,2 млн рублей и, соответственно, 24 млн рублей.