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Непосредственно Каха. Другой фильм Непосредственно Каха. Другой фильм
Киноафиша Фильмы Непосредственно Каха. Другой фильм Отзывы о фильме «Непосредственно Каха. Другой фильм»
Непосредственно Каха. Другой фильм 2023 / Россия
6.3 Оцените
237 голосов Рейтинг IMDb: 2.6
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Отзывы о фильме «Непосредственно Каха. Другой фильм»

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Степан Сабельников 1 апреля 2023, 21:35
Оценка
Жду очень сильно
1 апреля 2023, 21:35 Ответить
Георгий Цветков 4 апреля 2023, 23:40
Жду выхода...
4 апреля 2023, 23:40 Ответить
yura.chernikov.chernikov 5 апреля 2023, 10:21
Будет что - то интересное...
5 апреля 2023, 10:21 Ответить
bondarenko.denis.2005 29 апреля 2023, 16:50
Жду не фильм, а обзор от Бедкамедиана
29 апреля 2023, 16:50 Ответить
aminlove4213 4 мая 2023, 16:29
Жду капец
4 мая 2023, 16:29 Ответить
alexyabs1987 8 мая 2023, 06:21
Ну после первого фильма, уже знаю точно! Не стоит тратить время на это гэ! Даже бесплатно смотреть не буду
8 мая 2023, 06:21 Ответить
nekra228.05031999 14 мая 2023, 22:52
С кайфом пойду на премьеру
14 мая 2023, 22:52 Ответить
User 16 мая 2023, 17:09
Здравствуйте. А подскажите пожалуйста до какого числа будет идти фильм в кинотеатре?
16 мая 2023, 17:09 Ответить
Адам Корохов 18 мая 2023, 03:29
Когда выйдете форсаж 10
18 мая 2023, 03:29 Ответить
arturbelov68 19 мая 2023, 18:20
Как я не могу с них угарать полюбому пойду ждууу🤤
19 мая 2023, 18:20 Ответить
Дарья Осипова 21 мая 2023, 14:50
Оценка
Лучшие.
21 мая 2023, 14:50 Ответить
Mari Vei 22 мая 2023, 11:26
Оценка
Очень ждём!
22 мая 2023, 11:26 Ответить
Mich Ler 23 мая 2023, 13:31
Оценка
Не могу дождаться
23 мая 2023, 13:31 Ответить
Константин Кущёв 24 мая 2023, 18:39
Оценка
Выйдет такой же ужас как и первый, если не хуже. Аморальный кал
24 мая 2023, 18:39 Ответить
irk.nikita 25 мая 2023, 13:42
Оценка
Хочу сказать что команда создателей молодцы, держат планку на уровне, как всегда гавно)
25 мая 2023, 13:42 Ответить
Сергей Крючков 25 мая 2023, 15:28
Оценка
Фильм пушка, мне зашел!
25 мая 2023, 15:28 Ответить
Евгений Ваганов 25 мая 2023, 17:40
Оценка
Да ожидал бомбу, после первого фильма! А это просто драма какая-то, очень плохо. Шёл поржать, почти заснул. 2 бала из 5
25 мая 2023, 17:40 Ответить
Андрей Богородский 25 мая 2023, 18:07
Оценка
Дорогие актёры вы как на это подписались????

В начале, ну ладно били стекла у машин и грабили, ладно.
Но сюжет фильма в том что Каха изнасиловал пьяную девушку считая это нормой , а Серго отговаривал, но пошёл смотреть чтобы никто Каху не спалил.
Девушка оказалась дочерью бандита и соответственно началась погоня.
Серго пулю в лоб но выжил, Каха предательски и самым мерсзким образом перекинул все стрелки на Серго.
Серго которого считают мертвым начинает пугать якобы дух , Каху.
Каха сознается и пытается убить друга (который прощает ему все) чтобы скрыть тайну, но она становится явью и они сбегают от всех вдвоем .
Весь фильм.
Серго терпила с добрым сердцем, Каха отморозок.

Очень жалею что посмотрел.

Да и хоть фильм 18+ , билеты в Вологде продают всем и что будет с неокрепшими умами неизвестно.

Рассчитывал конечно что будет трансформация к положительному, не же ле к полному дну.

😡😡
25 мая 2023, 18:07 Ответить
Леночка Конюхова 25 мая 2023, 19:21
Оценка
Аморальный кал, даже часа не выдержали в кино. Ушли. Позорный фильм. Жаль потраченных денег
25 мая 2023, 19:21 Ответить
Ксения Романова 25 мая 2023, 22:04
Оценка
Посмотрели.. ожидала большего, если первая часть был юмор основанный на глупости, то второй фильм не зашёл, жестокость , предательство, и что то не до смеха было.. второй раз однозначно смотреть не буду((( хотя первый фильм до сих пор иногда компаниями просматриваем вновь и вновь..
25 мая 2023, 22:04 Ответить
Киноафиша.инфо 26 мая 2023, 11:54
в ответ на сообщение Ксения Романова от 25 мая 2023, 22:04
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
26 мая 2023, 11:54 Ответить
Киноафиша.инфо 26 мая 2023, 11:54
в ответ на сообщение Леночка Конюхова от 25 мая 2023, 19:21
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
26 мая 2023, 11:54 Ответить
Армен Дзигурьян 26 мая 2023, 15:45
Оценка
Кратой фильм
26 мая 2023, 15:45 Ответить
User 27 мая 2023, 10:19
Оценка
Фильм полная ерунда, за весь фильм пару хороших моментов, первая часть в разы лучше
27 мая 2023, 10:19 Ответить
Алик Киракосян 27 мая 2023, 13:40
Оценка
👍
27 мая 2023, 13:40 Ответить
Киноафиша.инфо 27 мая 2023, 14:59
в ответ на сообщение User от 27 мая 2023, 10:19
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
27 мая 2023, 14:59 Ответить
User 28 мая 2023, 00:24
Оценка
Бомбовский фильм,очень понравился.Актеры и сюжет,как всегда супер.
28 мая 2023, 00:24 Ответить
User 28 мая 2023, 00:42
Оценка
фильм, ради того, чтобы что-то снять.
28 мая 2023, 00:42 Ответить
old_falc 28 мая 2023, 09:09
Оценка
Мерзость. Вы считаете, что \"хач\" насилующий девушку в автомобиле -это смешно? Тогда извините - мне в другую сторону.
28 мая 2023, 09:09 Ответить
Алексей Чугаев 28 мая 2023, 13:31
Он 18+?
28 мая 2023, 13:31 Ответить
Киноафиша.инфо 28 мая 2023, 15:27
в ответ на сообщение User от 28 мая 2023, 00:24
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
28 мая 2023, 15:27 Ответить
Киноафиша.инфо 28 мая 2023, 15:28
в ответ на сообщение User от 28 мая 2023, 00:42
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
28 мая 2023, 15:28 Ответить
zina_zhevnerova 28 мая 2023, 19:57
Оценка
Все понравилось) Те кто пишут, что им не зашло это просто не ваш фильм и юмор не для вас) В этот раз помимо ожидаемого юмора я нашла даже смысл и не малый для такого фильма) Жду новых выпусков шоу и продолжения фильмов) Спасибо ребят)
28 мая 2023, 19:57 Ответить
User 29 мая 2023, 05:35
Оценка
На такое г я ещё не ходил
Крайне не советую данный фильм
Деньги и время на ветер
29 мая 2023, 05:35 Ответить
Костя Дребнев 29 мая 2023, 12:58
Оценка
Отличный вариант для просмотра
29 мая 2023, 12:58 Ответить
Paraskoviia Popova 29 мая 2023, 17:29
Оценка
Фильм для умственно отсталых.. Тупой юмор, шутки.
Очень хочется, чтобы нынешнее поколение смотрели что-то другое, со смыслом и без шуток про пердеж и тд..
29 мая 2023, 17:29 Ответить
User 30 мая 2023, 13:22
Оценка
ходила на премьеру Краснодар!Фильм потрясающий,ребята постарались молодцы!Весь за остался доволен,ждём 3-ю часть!
30 мая 2023, 13:22 Ответить
Ночной Гость 30 мая 2023, 19:33
Оценка
Норм филь
30 мая 2023, 19:33 Ответить
old_falc 31 мая 2023, 06:47
в ответ на сообщение zina_zhevnerova от 28 мая 2023, 19:57
Оценка
Zina. А когда тебя так же в машине \"разложат\" - тоже смеяться будешь? После таких фильмов не долго ждать придётся.
31 мая 2023, 06:47 Ответить
Елизавета Балашова 31 мая 2023, 17:46
Добрый день а его можно будет посмотреть если нету 18
31 мая 2023, 17:46 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2023, 17:52
в ответ на сообщение Ночной Гость от 30 мая 2023, 19:33
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
31 мая 2023, 17:52 Ответить
Кирилл Колобов 1 июня 2023, 00:24
Оценка
Много драммы ,смешных моментов маловато
1 июня 2023, 00:24 Ответить
kotyukov1988 1 июня 2023, 06:55
Оценка
Это один из самых мерзких фильмов который я видел. Не советую тратить время и деньги .
1 июня 2023, 06:55 Ответить
Киноафиша.инфо 1 июня 2023, 12:04
в ответ на сообщение kotyukov1988 от 1 июня 2023, 06:55
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
1 июня 2023, 12:04 Ответить
Comon 1 июня 2023, 15:19
Оценка
Полная хрень конечно. С первым фильмом и рядом не стоял, ребята выдохлись и думаю вряд ли уже что то создадут, хотя посыл на 3й фильм они оставили
1 июня 2023, 15:19 Ответить
bev87 2 июня 2023, 01:25
Оценка
Поржали с корешем в голос!
Легкий фильм. Не надо его воспринимать в серьез. Это не Вызов или Джон Уик! Люди невротики))) Если все вокруг не те - поищите в себе! Фильм насмешил. Команде актеров привет. Делайте 3й фильм 🎥
2 июня 2023, 01:25 Ответить
Андрей Ивлев 2 июня 2023, 01:32
что за хрень опять? Почитал отзывы. Вам показывать больше нечего? Хватит продвигать глобалисткую повестку постмодернизма.
2 июня 2023, 01:32 Ответить
User 2 июня 2023, 02:50
Оценка
Хороший фильм со своим сюжетом но чуть-чуть не дотянул до первой части но как фанат кахи это отличный фильм советую пойти на него
2 июня 2023, 02:50 Ответить
Киноафиша.инфо 2 июня 2023, 11:21
в ответ на сообщение bev87 от 2 июня 2023, 01:25
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
2 июня 2023, 11:21 Ответить
Киноафиша.инфо 2 июня 2023, 11:22
в ответ на сообщение User от 2 июня 2023, 02:50
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
2 июня 2023, 11:22 Ответить
ovakimantorgom 2 июня 2023, 13:00
Оценка
Фильм бомба
2 июня 2023, 13:00 Ответить
User 2 июня 2023, 14:17
Оценка
Ояень класный и смешной фильм
2 июня 2023, 14:17 Ответить
Юра Черников 2 июня 2023, 18:21
Оценка
Днище и ничего более. Это понятно с самого начала фильма. Ну, хоть смысл в отличии от первой части появился
2 июня 2023, 18:21 Ответить
Киноафиша.инфо 2 июня 2023, 18:54
в ответ на сообщение ovakimantorgom от 2 июня 2023, 13:00
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
2 июня 2023, 18:54 Ответить
Киноафиша.инфо 2 июня 2023, 18:54
в ответ на сообщение Юра Черников от 2 июня 2023, 18:21
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился ☹️ Спасибо, что поделились мнением!
2 июня 2023, 18:54 Ответить
Анастасия Еловских 2 июня 2023, 21:15
Оценка
Фильм зашел на ура! Много смешных моментов и одновременно поучительных!
Если вам грустно, сходите, уйдете с улыбкой! Приятного просмотра! ☺☺☺
2 июня 2023, 21:15 Ответить
Киноафиша.инфо 3 июня 2023, 12:56
в ответ на сообщение Анастасия Еловских от 2 июня 2023, 21:15
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
3 июня 2023, 12:56 Ответить
User 3 июня 2023, 21:36
Оценка
Худший фильм который я когда либо смотрел. Сюжет ужас. Игра актеров отвратительная. Хуже некуда🤮🤮
3 июня 2023, 21:36 Ответить
Юлия Сафаргалеева 3 июня 2023, 23:12
Фильм не оправдал ожиданий , полный отстой . Даже описать словами нельзя , сколько бреда туда вставлено .
3 июня 2023, 23:12 Ответить
duxless.777 4 июня 2023, 13:50
Оценка
Я вот не понимаю му… к который рвал паспорт РФ теперь с ним показывают фильм в кинотеатре вы вообще уже ?????
4 июня 2023, 13:50 Ответить
kamruz25 4 июня 2023, 15:29
Оценка
Такую хрень, смотрела впервые. Я смотрела первый фильм - полный отстой, такая грязь. Ни за что не пойду на второй. С первого фильма ушло половина зала, который и так состоял из меньшей части половины зала. Непонятно, какой идиот пустил его в прокат. Думаю немало денег заплатили за это. Господа-товарищи не ходите на это убежище. Сохраните нервы и деньги.
4 июня 2023, 15:29 Ответить
old_falc 4 июня 2023, 16:05
в ответ на сообщение Анастасия Еловских от 2 июня 2023, 21:15
Оценка
Настюша, а если бы это вас так в машине \"разложили\", вам бы тоже \"зашло\"?
4 июня 2023, 16:05 Ответить
Дмитрий Носов 4 июня 2023, 16:16
Оценка
Под пивасик дома посмотреть пойдёт.В кинотеатр не пошёл бы однозначно.
4 июня 2023, 16:16 Ответить
Максим Гуревич 4 июня 2023, 20:48
чушь полная
можно 1раз посмеяться и все .В остальном полное недрумение.
4 июня 2023, 20:48 Ответить
User 4 июня 2023, 21:09
Оценка
Бомба фильм
4 июня 2023, 21:09 Ответить
Mr. Gamer 5 июня 2023, 00:52
Оценка
Ребят скажите пожалуйста а если билет 18+ пустят ли несовершенно летних ?
5 июня 2023, 00:52 Ответить
Яковлев Денис 5 июня 2023, 09:58
Оценка
Сюжет для умственно отсталых, компания зарабатывает деньги, на дебилах, ничего нового
5 июня 2023, 09:58 Ответить
Юра Черников 7 июня 2023, 07:26
Оценка
Ужас. Испанский стыд за такое кино. Какое нафиг изнасилование в самом начале фильма? Ну хоть смысл, в отличие от первой части появился
7 июня 2023, 07:26 Ответить
zina_zhevnerova 9 июня 2023, 08:35
в ответ на сообщение old_falc от 31 мая 2023, 06:47
Оценка
Такое и с вами возможно случиться)
Как и написано выше, этот фильм и юмор похоже не ваш)у всех свое восприятие, поэтому тут не о чем спорить)
Пс.
Будьте умнее и обходите такой жанр в будущем, дабы не увидеть ещё более \"жутких\" сцен и не писать подобную чушь)
9 июня 2023, 08:35 Ответить
User 10 июня 2023, 11:25
Оценка
Сплошной бред
10 июня 2023, 11:25 Ответить
Шальная Императрица 11 июня 2023, 17:48
Оценка
Такого дерьма я еще не видела 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
11 июня 2023, 17:48 Ответить
Салават Чачаков 12 июня 2023, 06:52
Оценка
Это вообще не фильм. Юмор если его так можно назвать может понравиться только имбицилам. Но даже для них он лет на 20 устарел.
12 июня 2023, 06:52 Ответить
Про Факты 12 июня 2023, 15:40
Оценка
Шляпа полная !!!! Тупой черный юмор !
12 июня 2023, 15:40 Ответить
Серега Макаров 12 июня 2023, 18:12
Оценка
Классный, посмотрел не зря
12 июня 2023, 18:12 Ответить
Илья Тоцкий 12 июня 2023, 18:17
Оценка
Надо держать в голове, что это фильм-притча. Когда это понимаешь, то вся картина становится не пошло-примитивной, а осмысленной, интересной и гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. В общем, респект авторам — молодцы, такие глубокие фильмы сегодня редкость. А то, что это не сразу видно, лишь подчёркивает удавшуюся задумку авторов и воплотившей её команды в таком назидательном, по своей сути, фильме. Ну, я себя там точно увидел — а значит притча удалась и поэтому рекомендую.
12 июня 2023, 18:17 Ответить
ttshka 12 июня 2023, 20:13
Оценка
BADCOMEDIAN твой выход.
12 июня 2023, 20:13 Ответить
zajcevagela5 12 июня 2023, 22:56
Оценка
Ужасный фильм ,кто эту чушь воодще снял 🤔🤷‍♀️
12 июня 2023, 22:56 Ответить
Екатерина Гордеева 17 июня 2023, 23:52
Оценка
Это просто дно!!! Наитупейший, вульгарный, мерзкий, даунский фильм! Совершенно не понятно как цензура смогла пропустить такую деградацию в кинотеатр . Хочется стереть себе память после него. Я под таким негативным впечатлением что аж не выдержала и решила написать.
17 июня 2023, 23:52 Ответить
Диана Романова 21 июня 2023, 08:27
Оценка
Убогие дегенераты сняли фильм, если можно назвать фильмом. Как на эту херню вообще можно покупать билеты 🤮🤮🤮
21 июня 2023, 08:27 Ответить
Արտյոմ Ղուկասյանը 28 июня 2023, 04:09
Оценка
Лучший фильм
28 июня 2023, 04:09 Ответить
Киноафиша.инфо 28 июня 2023, 16:19
в ответ на сообщение Արտյոմ Ղուկասյանը от 28 июня 2023, 04:09
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
28 июня 2023, 16:19 Ответить
User 2 июля 2023, 16:40
Оценка
Даже до конца фильма не досидели.
2 июля 2023, 16:40 Ответить
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