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Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы о фильме «Непосредственно Каха. Другой фильм»
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023 / Россия
Смотреть трейлер
6.3
Оцените
237
голосов
Рейтинг IMDb: 2.6
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Степан Сабельников
1 апреля 2023, 21:35
Оценка
Жду очень сильно
1 апреля 2023, 21:35
6
9
Ответить
Георгий Цветков
4 апреля 2023, 23:40
Жду выхода...
4 апреля 2023, 23:40
3
7
Ответить
yura.chernikov.chernikov
5 апреля 2023, 10:21
Будет что - то интересное...
5 апреля 2023, 10:21
5
7
Ответить
bondarenko.denis.2005
29 апреля 2023, 16:50
Жду не фильм, а обзор от Бедкамедиана
29 апреля 2023, 16:50
14
2
Ответить
aminlove4213
4 мая 2023, 16:29
Жду капец
4 мая 2023, 16:29
2
7
Ответить
alexyabs1987
8 мая 2023, 06:21
Ну после первого фильма, уже знаю точно! Не стоит тратить время на это гэ! Даже бесплатно смотреть не буду
8 мая 2023, 06:21
10
4
Ответить
nekra228.05031999
14 мая 2023, 22:52
С кайфом пойду на премьеру
14 мая 2023, 22:52
3
6
Ответить
User
16 мая 2023, 17:09
Здравствуйте. А подскажите пожалуйста до какого числа будет идти фильм в кинотеатре?
16 мая 2023, 17:09
1
0
Ответить
Адам Корохов
18 мая 2023, 03:29
Когда выйдете форсаж 10
18 мая 2023, 03:29
1
3
Ответить
arturbelov68
19 мая 2023, 18:20
Как я не могу с них угарать полюбому пойду ждууу🤤
19 мая 2023, 18:20
3
7
Ответить
Дарья Осипова
21 мая 2023, 14:50
Оценка
Лучшие.
21 мая 2023, 14:50
1
7
Ответить
Mari Vei
22 мая 2023, 11:26
Оценка
Очень ждём!
22 мая 2023, 11:26
1
8
Ответить
Mich Ler
23 мая 2023, 13:31
Оценка
Не могу дождаться
23 мая 2023, 13:31
1
4
Ответить
Константин Кущёв
24 мая 2023, 18:39
Оценка
Выйдет такой же ужас как и первый, если не хуже. Аморальный кал
24 мая 2023, 18:39
7
1
Ответить
irk.nikita
25 мая 2023, 13:42
Оценка
Хочу сказать что команда создателей молодцы, держат планку на уровне, как всегда гавно)
25 мая 2023, 13:42
16
2
Ответить
Сергей Крючков
25 мая 2023, 15:28
Оценка
Фильм пушка, мне зашел!
25 мая 2023, 15:28
0
8
Ответить
Евгений Ваганов
25 мая 2023, 17:40
Оценка
Да ожидал бомбу, после первого фильма! А это просто драма какая-то, очень плохо. Шёл поржать, почти заснул. 2 бала из 5
25 мая 2023, 17:40
1
1
Ответить
Андрей Богородский
25 мая 2023, 18:07
Оценка
Дорогие актёры вы как на это подписались????
В начале, ну ладно били стекла у машин и грабили, ладно.
Но сюжет фильма в том что Каха изнасиловал пьяную девушку считая это нормой , а Серго отговаривал, но пошёл смотреть чтобы никто Каху не спалил.
Девушка оказалась дочерью бандита и соответственно началась погоня.
Серго пулю в лоб но выжил, Каха предательски и самым мерсзким образом перекинул все стрелки на Серго.
Серго которого считают мертвым начинает пугать якобы дух , Каху.
Каха сознается и пытается убить друга (который прощает ему все) чтобы скрыть тайну, но она становится явью и они сбегают от всех вдвоем .
Весь фильм.
Серго терпила с добрым сердцем, Каха отморозок.
Очень жалею что посмотрел.
Да и хоть фильм 18+ , билеты в Вологде продают всем и что будет с неокрепшими умами неизвестно.
Рассчитывал конечно что будет трансформация к положительному, не же ле к полному дну.
😡😡
25 мая 2023, 18:07
16
2
Ответить
Леночка Конюхова
25 мая 2023, 19:21
Оценка
Аморальный кал, даже часа не выдержали в кино. Ушли. Позорный фильм. Жаль потраченных денег
25 мая 2023, 19:21
16
1
Ответить
Ксения Романова
25 мая 2023, 22:04
Оценка
Посмотрели.. ожидала большего, если первая часть был юмор основанный на глупости, то второй фильм не зашёл, жестокость , предательство, и что то не до смеха было.. второй раз однозначно смотреть не буду((( хотя первый фильм до сих пор иногда компаниями просматриваем вновь и вновь..
25 мая 2023, 22:04
2
2
Ответить
Киноафиша.инфо
26 мая 2023, 11:54
в ответ на сообщение
Ксения Романова от 25 мая 2023, 22:04
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
26 мая 2023, 11:54
0
3
Ответить
Киноафиша.инфо
26 мая 2023, 11:54
в ответ на сообщение
Леночка Конюхова от 25 мая 2023, 19:21
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
26 мая 2023, 11:54
0
3
Ответить
Армен Дзигурьян
26 мая 2023, 15:45
Оценка
Кратой фильм
26 мая 2023, 15:45
1
8
Ответить
User
27 мая 2023, 10:19
Оценка
Фильм полная ерунда, за весь фильм пару хороших моментов, первая часть в разы лучше
27 мая 2023, 10:19
4
0
Ответить
Алик Киракосян
27 мая 2023, 13:40
Оценка
👍
27 мая 2023, 13:40
1
6
Ответить
Киноафиша.инфо
27 мая 2023, 14:59
в ответ на сообщение
User от 27 мая 2023, 10:19
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
27 мая 2023, 14:59
0
2
Ответить
User
28 мая 2023, 00:24
Оценка
Бомбовский фильм,очень понравился.Актеры и сюжет,как всегда супер.
28 мая 2023, 00:24
4
6
Ответить
User
28 мая 2023, 00:42
Оценка
фильм, ради того, чтобы что-то снять.
28 мая 2023, 00:42
7
0
Ответить
old_falc
28 мая 2023, 09:09
Оценка
Мерзость. Вы считаете, что \"хач\" насилующий девушку в автомобиле -это смешно? Тогда извините - мне в другую сторону.
28 мая 2023, 09:09
15
0
Ответить
Алексей Чугаев
28 мая 2023, 13:31
Он 18+?
28 мая 2023, 13:31
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
28 мая 2023, 15:27
в ответ на сообщение
User от 28 мая 2023, 00:24
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
28 мая 2023, 15:27
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
28 мая 2023, 15:28
в ответ на сообщение
User от 28 мая 2023, 00:42
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
28 мая 2023, 15:28
0
2
Ответить
zina_zhevnerova
28 мая 2023, 19:57
Оценка
Все понравилось) Те кто пишут, что им не зашло это просто не ваш фильм и юмор не для вас) В этот раз помимо ожидаемого юмора я нашла даже смысл и не малый для такого фильма) Жду новых выпусков шоу и продолжения фильмов) Спасибо ребят)
28 мая 2023, 19:57
3
9
Ответить
User
29 мая 2023, 05:35
Оценка
На такое г я ещё не ходил
Крайне не советую данный фильм
Деньги и время на ветер
29 мая 2023, 05:35
12
0
Ответить
Костя Дребнев
29 мая 2023, 12:58
Оценка
Отличный вариант для просмотра
29 мая 2023, 12:58
0
9
Ответить
Paraskoviia Popova
29 мая 2023, 17:29
Оценка
Фильм для умственно отсталых.. Тупой юмор, шутки.
Очень хочется, чтобы нынешнее поколение смотрели что-то другое, со смыслом и без шуток про пердеж и тд..
29 мая 2023, 17:29
9
0
Ответить
User
30 мая 2023, 13:22
Оценка
ходила на премьеру Краснодар!Фильм потрясающий,ребята постарались молодцы!Весь за остался доволен,ждём 3-ю часть!
30 мая 2023, 13:22
2
8
Ответить
Ночной Гость
30 мая 2023, 19:33
Оценка
Норм филь
30 мая 2023, 19:33
1
5
Ответить
old_falc
31 мая 2023, 06:47
в ответ на сообщение
zina_zhevnerova от 28 мая 2023, 19:57
Оценка
Zina. А когда тебя так же в машине \"разложат\" - тоже смеяться будешь? После таких фильмов не долго ждать придётся.
31 мая 2023, 06:47
3
1
Ответить
Елизавета Балашова
31 мая 2023, 17:46
Добрый день а его можно будет посмотреть если нету 18
31 мая 2023, 17:46
0
3
Ответить
Киноафиша.инфо
31 мая 2023, 17:52
в ответ на сообщение
Ночной Гость от 30 мая 2023, 19:33
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
31 мая 2023, 17:52
0
1
Ответить
Кирилл Колобов
1 июня 2023, 00:24
Оценка
Много драммы ,смешных моментов маловато
1 июня 2023, 00:24
0
5
Ответить
kotyukov1988
1 июня 2023, 06:55
Оценка
Это один из самых мерзких фильмов который я видел. Не советую тратить время и деньги .
1 июня 2023, 06:55
4
0
Ответить
Киноафиша.инфо
1 июня 2023, 12:04
в ответ на сообщение
kotyukov1988 от 1 июня 2023, 06:55
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
1 июня 2023, 12:04
0
1
Ответить
Comon
1 июня 2023, 15:19
Оценка
Полная хрень конечно. С первым фильмом и рядом не стоял, ребята выдохлись и думаю вряд ли уже что то создадут, хотя посыл на 3й фильм они оставили
1 июня 2023, 15:19
0
0
Ответить
bev87
2 июня 2023, 01:25
Оценка
Поржали с корешем в голос!
Легкий фильм. Не надо его воспринимать в серьез. Это не Вызов или Джон Уик! Люди невротики))) Если все вокруг не те - поищите в себе! Фильм насмешил. Команде актеров привет. Делайте 3й фильм 🎥
2 июня 2023, 01:25
1
4
Ответить
Андрей Ивлев
2 июня 2023, 01:32
что за хрень опять? Почитал отзывы. Вам показывать больше нечего? Хватит продвигать глобалисткую повестку постмодернизма.
2 июня 2023, 01:32
0
0
Ответить
User
2 июня 2023, 02:50
Оценка
Хороший фильм со своим сюжетом но чуть-чуть не дотянул до первой части но как фанат кахи это отличный фильм советую пойти на него
2 июня 2023, 02:50
1
3
Ответить
Киноафиша.инфо
2 июня 2023, 11:21
в ответ на сообщение
bev87 от 2 июня 2023, 01:25
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
2 июня 2023, 11:21
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
2 июня 2023, 11:22
в ответ на сообщение
User от 2 июня 2023, 02:50
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
2 июня 2023, 11:22
0
1
Ответить
ovakimantorgom
2 июня 2023, 13:00
Оценка
Фильм бомба
2 июня 2023, 13:00
0
4
Ответить
User
2 июня 2023, 14:17
Оценка
Ояень класный и смешной фильм
2 июня 2023, 14:17
0
3
Ответить
Юра Черников
2 июня 2023, 18:21
Оценка
Днище и ничего более. Это понятно с самого начала фильма. Ну, хоть смысл в отличии от первой части появился
2 июня 2023, 18:21
2
0
Ответить
Киноафиша.инфо
2 июня 2023, 18:54
в ответ на сообщение
ovakimantorgom от 2 июня 2023, 13:00
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
2 июня 2023, 18:54
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
2 июня 2023, 18:54
в ответ на сообщение
Юра Черников от 2 июня 2023, 18:21
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился ☹️ Спасибо, что поделились мнением!
2 июня 2023, 18:54
0
0
Ответить
Анастасия Еловских
2 июня 2023, 21:15
Оценка
Фильм зашел на ура! Много смешных моментов и одновременно поучительных!
Если вам грустно, сходите, уйдете с улыбкой! Приятного просмотра! ☺☺☺
2 июня 2023, 21:15
2
4
Ответить
Киноафиша.инфо
3 июня 2023, 12:56
в ответ на сообщение
Анастасия Еловских от 2 июня 2023, 21:15
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
3 июня 2023, 12:56
0
0
Ответить
User
3 июня 2023, 21:36
Оценка
Худший фильм который я когда либо смотрел. Сюжет ужас. Игра актеров отвратительная. Хуже некуда🤮🤮
3 июня 2023, 21:36
4
0
Ответить
Юлия Сафаргалеева
3 июня 2023, 23:12
Фильм не оправдал ожиданий , полный отстой . Даже описать словами нельзя , сколько бреда туда вставлено .
3 июня 2023, 23:12
2
0
Ответить
duxless.777
4 июня 2023, 13:50
Оценка
Я вот не понимаю му… к который рвал паспорт РФ теперь с ним показывают фильм в кинотеатре вы вообще уже ?????
4 июня 2023, 13:50
1
0
Ответить
kamruz25
4 июня 2023, 15:29
Оценка
Такую хрень, смотрела впервые. Я смотрела первый фильм - полный отстой, такая грязь. Ни за что не пойду на второй. С первого фильма ушло половина зала, который и так состоял из меньшей части половины зала. Непонятно, какой идиот пустил его в прокат. Думаю немало денег заплатили за это. Господа-товарищи не ходите на это убежище. Сохраните нервы и деньги.
4 июня 2023, 15:29
2
0
Ответить
old_falc
4 июня 2023, 16:05
в ответ на сообщение
Анастасия Еловских от 2 июня 2023, 21:15
Оценка
Настюша, а если бы это вас так в машине \"разложили\", вам бы тоже \"зашло\"?
4 июня 2023, 16:05
2
1
Ответить
Дмитрий Носов
4 июня 2023, 16:16
Оценка
Под пивасик дома посмотреть пойдёт.В кинотеатр не пошёл бы однозначно.
4 июня 2023, 16:16
0
2
Ответить
Максим Гуревич
4 июня 2023, 20:48
чушь полная
можно 1раз посмеяться и все .В остальном полное недрумение.
4 июня 2023, 20:48
0
1
Ответить
User
4 июня 2023, 21:09
Оценка
Бомба фильм
4 июня 2023, 21:09
0
3
Ответить
Mr. Gamer
5 июня 2023, 00:52
Оценка
Ребят скажите пожалуйста а если билет 18+ пустят ли несовершенно летних ?
5 июня 2023, 00:52
1
2
Ответить
Яковлев Денис
5 июня 2023, 09:58
Оценка
Сюжет для умственно отсталых, компания зарабатывает деньги, на дебилах, ничего нового
5 июня 2023, 09:58
3
0
Ответить
Юра Черников
7 июня 2023, 07:26
Оценка
Ужас. Испанский стыд за такое кино. Какое нафиг изнасилование в самом начале фильма? Ну хоть смысл, в отличие от первой части появился
7 июня 2023, 07:26
3
0
Ответить
zina_zhevnerova
9 июня 2023, 08:35
в ответ на сообщение
old_falc от 31 мая 2023, 06:47
Оценка
Такое и с вами возможно случиться)
Как и написано выше, этот фильм и юмор похоже не ваш)у всех свое восприятие, поэтому тут не о чем спорить)
Пс.
Будьте умнее и обходите такой жанр в будущем, дабы не увидеть ещё более \"жутких\" сцен и не писать подобную чушь)
9 июня 2023, 08:35
2
0
Ответить
User
10 июня 2023, 11:25
Оценка
Сплошной бред
10 июня 2023, 11:25
1
0
Ответить
Шальная Императрица
11 июня 2023, 17:48
Оценка
Такого дерьма я еще не видела 🤦🏻♂️🤦🏻♂️
11 июня 2023, 17:48
1
0
Ответить
Салават Чачаков
12 июня 2023, 06:52
Оценка
Это вообще не фильм. Юмор если его так можно назвать может понравиться только имбицилам. Но даже для них он лет на 20 устарел.
12 июня 2023, 06:52
0
0
Ответить
Про Факты
12 июня 2023, 15:40
Оценка
Шляпа полная !!!! Тупой черный юмор !
12 июня 2023, 15:40
0
0
Ответить
Серега Макаров
12 июня 2023, 18:12
Оценка
Классный, посмотрел не зря
12 июня 2023, 18:12
0
0
Ответить
Илья Тоцкий
12 июня 2023, 18:17
Оценка
Надо держать в голове, что это фильм-притча. Когда это понимаешь, то вся картина становится не пошло-примитивной, а осмысленной, интересной и гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. В общем, респект авторам — молодцы, такие глубокие фильмы сегодня редкость. А то, что это не сразу видно, лишь подчёркивает удавшуюся задумку авторов и воплотившей её команды в таком назидательном, по своей сути, фильме. Ну, я себя там точно увидел — а значит притча удалась и поэтому рекомендую.
12 июня 2023, 18:17
0
0
Ответить
ttshka
12 июня 2023, 20:13
Оценка
BADCOMEDIAN твой выход.
12 июня 2023, 20:13
0
0
Ответить
zajcevagela5
12 июня 2023, 22:56
Оценка
Ужасный фильм ,кто эту чушь воодще снял 🤔🤷♀️
12 июня 2023, 22:56
0
0
Ответить
Екатерина Гордеева
17 июня 2023, 23:52
Оценка
Это просто дно!!! Наитупейший, вульгарный, мерзкий, даунский фильм! Совершенно не понятно как цензура смогла пропустить такую деградацию в кинотеатр . Хочется стереть себе память после него. Я под таким негативным впечатлением что аж не выдержала и решила написать.
17 июня 2023, 23:52
0
0
Ответить
Диана Романова
21 июня 2023, 08:27
Оценка
Убогие дегенераты сняли фильм, если можно назвать фильмом. Как на эту херню вообще можно покупать билеты 🤮🤮🤮
21 июня 2023, 08:27
0
0
Ответить
Արտյոմ Ղուկասյանը
28 июня 2023, 04:09
Оценка
Лучший фильм
28 июня 2023, 04:09
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
28 июня 2023, 16:19
в ответ на сообщение
Արտյոմ Ղուկասյանը от 28 июня 2023, 04:09
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
28 июня 2023, 16:19
0
0
Ответить
User
2 июля 2023, 16:40
Оценка
Даже до конца фильма не досидели.
2 июля 2023, 16:40
0
0
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В начале, ну ладно били стекла у машин и грабили, ладно.
Но сюжет фильма в том что Каха изнасиловал пьяную девушку считая это нормой , а Серго отговаривал, но пошёл смотреть чтобы никто Каху не спалил.
Девушка оказалась дочерью бандита и соответственно началась погоня.
Серго пулю в лоб но выжил, Каха предательски и самым мерсзким образом перекинул все стрелки на Серго.
Серго которого считают мертвым начинает пугать якобы дух , Каху.
Каха сознается и пытается убить друга (который прощает ему все) чтобы скрыть тайну, но она становится явью и они сбегают от всех вдвоем .
Весь фильм.
Серго терпила с добрым сердцем, Каха отморозок.
Очень жалею что посмотрел.
Да и хоть фильм 18+ , билеты в Вологде продают всем и что будет с неокрепшими умами неизвестно.
Рассчитывал конечно что будет трансформация к положительному, не же ле к полному дну.
😡😡
Крайне не советую данный фильм
Деньги и время на ветер
Очень хочется, чтобы нынешнее поколение смотрели что-то другое, со смыслом и без шуток про пердеж и тд..
Легкий фильм. Не надо его воспринимать в серьез. Это не Вызов или Джон Уик! Люди невротики))) Если все вокруг не те - поищите в себе! Фильм насмешил. Команде актеров привет. Делайте 3й фильм 🎥
Если вам грустно, сходите, уйдете с улыбкой! Приятного просмотра! ☺☺☺
можно 1раз посмеяться и все .В остальном полное недрумение.
Как и написано выше, этот фильм и юмор похоже не ваш)у всех свое восприятие, поэтому тут не о чем спорить)
Пс.
Будьте умнее и обходите такой жанр в будущем, дабы не увидеть ещё более \"жутких\" сцен и не писать подобную чушь)
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