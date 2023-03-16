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Киноафиша Новости В прокат выходит комедийный хоррор «Сергий против нечисти: Шабаш»

В прокат выходит комедийный хоррор «Сергий против нечисти: Шабаш»

16 марта 2023 14:29
В прокат выходит комедийный хоррор «Сергий против нечисти: Шабаш»

Фильм является продолжением одноименного сериала.

Сегодня в российском прокате стартовала мистическая комедия «Сергий против нечисти: Шабаш», являющаяся продолжением одноименного сериала. Немного позднее фильм будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.

В предстоящей картине Сергию (Роман Маякин) и Катю (Лукерья Ильяшенко) ожидает встреча с целой армией фольклорной нечисти — с генно-модифицированным Змеем Горынычем и буйной шайкой домовых. Также главным героям предстоит противостоять самому Вию, который терроризирует людей и пытается захватить власть. Чтобы одолеть новых противников, персонажам придется разобраться в своей личной жизни: Катя попытается избавить Сергия от вредных привычек, а он, в свою очередь, попробует растопить сердце Кати.

Режиссером выступил постановщик оригинального шоу Кирилл Кузин, также недавно снявший мистический сериал «Талисман», который выйдет позднее в этом году. Сценарий написали Евгений Русак и Кирилл Ситников, также работавшие над исходным сериалом. В остальной актерский состав ленты вошли Ирина Розанова, Дмитрий Куличков, Игорь Жижикин, Евгений Коряковский, Олег Васильков, Нино Нинидзе, Сергей Степин, Анастасия Акатова, Наталья Тетенова и Сергей Муравьев.

Фото: «Каропрокат»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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